España estrena nuevos chalecos refrigerantes para combatir el calor de los entrenamientos

Aymeric Laporte con el chaleco con el CLIMACOOL SYSTEM de adidas - RFEF

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores de la selección española masculina de fútbol han estrenado un nuevo equipamiento formado por un chaleco refrigerante, una chaqueta y un cubrebotas, todos con el nuevo CLIMACOOL SYSTEM de adidas, para combatir el calor de los entrenamientos durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El CLIMACOOL SYSTEM consiste en un chaleco refrigerante, una chaqueta y un cubrebotas con un diseño para reducir la temperatura corporal interna y mejorar la tolerancia al calor de los futbolistas. En total, catorce selecciones utilizarán este sistema durante la Copa del Mundo, entre ellas la selección española.

Sobre el chaleco, que se lleva sobre la camiseta de juego, contiene un gel especializado que se congela antes de su uso. Una vez puesto, el producto se descongela lentamente, transfiriendo sus propiedades refrigerantes a la parte superior del cuerpo, el torso, el abdomen y la espalda, reduciendo eficazmente la temperatura corporal. Las prendas pueden reducir la temperatura corporal interna hasta 0,5 °C y la temperatura de la piel hasta 13 °C.

El preparador físico de la selección, Carlos Cruz, explicó las ventajas del nuevo sistema. "Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal, y a partir de ello los ponemos para intentar que la fatiga se retarde un poquito y que luego la recuperación sea más rápida", manifestó en declaraciones facilitadas por los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Lo estamos aplicando después de los entrenamientos para ayudar a la recuperación, pero también lo podríamos aplicar, por ejemplo, cuando salgamos entre el calentamiento y el inicio del partido para reducir esa temperatura corporal y que el jugador se sienta más recuperado y en mejores condiciones para competir", añadió.

Cruz también analizó los beneficios de los nuevos cubrebotas. "Las botas también son un aislante, las podemos poner sobre las botas o descalzos, y nos ayudan a la recuperación. La idea es ponerlas o dejarlas en el descanso, dentro del vestuario, para que los jugadores, cuando haya altas temperaturas, las puedan poner y puedan disminuir esa temperatura corporal por los pies", finalizó.