El España-Inglaterra de la Liga de Naciones se disputará en el Metropolitano el 15 de noviembre

Archivo - General view of the Riyadh Air Metropolitano stadium before the LaLiga EA Sports of the 2025-26 season on July 8, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española se enfrentará a Inglaterra el próximo 15 de noviembre (20.45 horas) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en la sexta y última jornada de la fase liga de la Liga de las Naciones, según comunicó este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La flamante campeona del mundo, dirigida por Luis de la Fuente, se medirá en el feudo del Atlético de Madrid a los 'Three Lions', semifinalista del Mundial, en un encuentro que cerrará la fase liga de la Nations League, en la que 'La Roja' buscará lograr su cuarta presencia consecutiva en la 'Final Four' de la competición, que la selección ha conquistado en una ocasión (2023).

Ambas selecciones se han enfrentado en 28 ocasiones, con un balance de 11 victorias para España, cuatro empates y 13 triunfos ingleses. El último enfrentamiento tuvo lugar en la final de la Eurocopa de 2024, en la que el combinado de Luis de la Fuente conquistó el cuarto título continental de su historia.

El Metropolitano, con capacidad para 70.692 espectadores, recibirá a la vigente campeona del mundo y de Europa. Y es que, desde su inauguración en 2017, el feudo rojiblanco ha albergado tres encuentros de la selección nacional masculina, cuyo estreno internacional en este escenario se produjo en 2018 con la histórica goleada por 6-1 frente a Argentina.

Además, del el triunfo por 5-0 ante Rumanía que certificó la clasificación para la Eurocopa 2020 y el empate sin goles frente a Portugal en el amistoso de preparación para el torneo continental disputado en junio de 2021. Por ello, España permanece invicta en el Metropolitano, donde suma dos victorias y un empate, con un balance de 11 goles a favor y solo 1 en contra.

En el fútbol femenino, el feudo 'colchonero' también fue escenario en 2025 de otro hito para el fútbol español, al albergar la conquista de la segunda Liga de las Naciones Femenina por parte de la selección absoluta.