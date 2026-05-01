España jugará contra Irak en Riazor el 4 de junio su penúltimo partido antes del Mundial

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y Adnan Dirjal, presidente de la Federación Iraquí de Fútbol. - RFEF

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha indicado este viernes que la selección nacional masculina jugará el próximo 4 de junio un partido amistoso en el Estadio Abanca-Riazor ante la selección de Irak, penúltima cita preparatoria antes de poner rumbo a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA que se disputará este verano.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Adnan Dirjal, presidente de la Federación Iraquí, concretaron los detalles del encuentro durante el 76º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá). "El equipo de Luis de la Fuente se desplazará hasta Galicia para medirse al combinado nacional iraquí", informó este viernes la propia RFEF en su página web.

"En la memoria, un único precedente entre ambas selecciones: el choque en la Copa Confederaciones de 2009 que se saldó con victoria de España gracias a un gol de David Villa", aludió esa nota de prensa a un duelo que ganó la 'Roja' por 1-0 durante aquel torneo en Sudáfrica.

"Esta será, además, la séptima vez que la selección juegue en A Coruña, donde acudió por última vez en 2022 --también en un choque amistoso antes de un Mundial-- para enfrentarse a Islandia, a la que goleó 5-0 para disfrute de un público entregado que abarrotó las gradas", recordó la RFEF en su comunicado oficial.

El nuevo compromiso en suelo coruñés supondrá la penúltima prueba de la 'Roja' antes debutar en el Mundial ante Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. "Puebla, en México, marcará el final del camino de preparación al albergar el encuentro contra Perú el lunes 8 de junio", concluyó la nota.