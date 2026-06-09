España logra con otra goleada su billete directo al Mundial de 2027

Alexia Putellas, en un partido con la selección española. - RFEF

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol ha certificado este martes de forma matemática su billete directo para la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2027 gracias a su comodísimo triunfo por 1-6 en su visita a la selección de Islandia, con dos goles de Vicky López, uno de Edna Imade, otro de Salma Paralluelo, otro de Clàudia Pina y otro de Aitana Bonmatí.

En el Estadio Laugardalsvöllur, España asestó un golpe a su oponente nada más empezar el partido mediante una genialidad. Triangularon varias jugadoras al primer toque y Alexia Putellas filtró un pase de medio lado para el desmarque de Vicky López, quien pisó área y logró el 0-1 en el 5' con un zurdazo que cogió vuelo y entró en la portería a media altura.

La propia Vicky López generó otra ocasión de peligro en el 11' con un centro a pie cambiado desde la banda derecha y que remató Paralluelo con la parte interior de su pie izquierdo, obligando a Cecilía Rúnarsdóttir a hacer un paradón mientras realizaba la 'estatua'. Y 11 minuto después, las tornas se cambiaron con un pase de Paralluelo para remate de Vicky.

No cuajó ahí el 0-2 por otra intervención de Rúnarsdóttir, si bien las pupilas de Sonia Bermúdez siguieron atacando y llegó el premio en el 37' tras internarse Ona Batlle en el área local; recortó a una zaguero y dio el pase de la 'muerte' a Imade, que anotó su derechazo. Poco antes del descanso, Paralluelo firmó el tercero de la 'Roja', gol similar.

Batlle corrió por el costado derecho hasta pisar área islandesa, alzó la mirada y pasó raso al remate de su compañero con el pie zurdo. En el intermedio hicieron sustituciones ambas seleccionadoras, pero casi nada cambió y además el 0-4 se fraguó en el 50', siendo Islandia víctima de sus errores tras un robo de Patri Guijarro en zona de tres cuartos.

La '12' de España se acomodó la bola, pasó a Vicky y ésta desde fuera del área enganchó un derechazo cruzado que subió y entró en la portería local junto al poste. El gol del honor para las pupilas de Thorsteinn Halldorsson fue de Linda Líf Boama en el 58', culminando un contragolpe de Karólína Vilhjálmsdóttir mediante un derechazo raso y ajustado.

10 minutos más adelante, Eva Navarro recibió por la banda derecha un balón para la carrera al espacio, lo envió de primeras al área rival y ahí Pina lo domó para empalmar 'ipso facto' un disparo potente al palo más alejado; tras rebotar precisamente en ese poste, el esférico entró sin remedio y supuso el gol de la 'manita' española en Reikiavik.

Aun así, hubo tiempo para más porque la alta presión española dio sus frutos con el 1-6, obra de Bonmatí tras robar, avanzar metros y efectuar un zurdazo certero a ras de césped desde fuera del área. Esta victoria selló para la 'Roja' el liderato del Grupo A3 con 15 puntos y con mejor diferencia de goles que Inglaterra, segunda con idénticos 15 puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ISLANDIA, 1 - ESPAÑA, 6 (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

ISLANDIA: Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Vigosdóttir, Sigurdardóttir (Eiríksdóttir, min.61), Heidarsdóttir; Hermannsdóttir (Antonsdóttir, min.46), Vilhjálmsdóttir, Jóhannsdóttir; Pálmadóttir (Boama, min.46), Jessen (Georgsdóttir, min.77) y Zomers (Eiríksdóttir, min.61).

ESPAÑA: Coll; Batlle (Navarro, min.57), Paredes (Méndez, min.71), Mapi León, Corrales; Caldentey (Bonmatí, min.46), Guijarro (Serrajordi, min.57), Putellas; Paralluelo (Pina, min.46), Vicky López y Edna Imade.

--GOLES:

0-1, min.5: Vicky López.

0-2, min.37: Edna Imade.

0-3, min.45: Paralluelo.

0-4, min.50: Vicky López.

1-4, min.58: Boama.

1-5, min.68: Pina.

1-6, min.84: Bonmatí.

--ÁRBITRA: Miriama Bockova (SVK).

--ESTADIO: Laugardalsvöllur.