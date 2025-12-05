España no puede con Brasil y luchará por el tercer puesto del Mundial Femenino de Fútbol Sala

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala no pudo sorprender este viernes a Brasil, la gran favorita al título, y se tendrá que conformar con luchar por el tercer puesto en el Mundial que se está disputando en Filipinas tras caer con claridad por 1-4 en una semifinal decantada a favor de su rival demasiado pronto.

La campeona de Europa y el combinado brasileño se tenían que ver las caras seguramente en una final anticipada del torneo, pero la 'Canarinha' mostró su estatus y no dio demasiadas opciones al equipo que entrena Clàudia Pons, al que le faltó aprovechar mejor sus ocasiones para rehacerse a un errático inicio que le costó caro.

Y es que España recibió la misma medicina que le había aplicado a Marruecos en cuartos y en apenas diez segundos vio como la final se le ponía aún más cuesta arriba de lo que ya estaba antes del pitido inicial. Dos pérdidas en su propio campo nos las perdonaron ni Ana Luiza ni Amandinha para afianzar la confianza de Brasil y mermar la de las españolas.

A estas les costó cogerle el pulso al choque y sufrieron casi siempre, sostenidas principalmente por la gran actuación en la portería de Elena González. Poco a poco, España fue mejorando y eso le permitió asustar al menos, aunque entonces le faltó algo más de contundencia y de fortuna como en un lanzamiento lejano de Antía Pérez con la portera Bianca adelantada y que dio en la cruceta.

Brasil no fue conservadora pese a su ventaja y continúo haciendo daño, aunque no amplió la ventaja. Con intercambio de ocasiones se llegó al descanso y tras el paso por los vestuarios, la selección española intentó ser más dominadora, pero Debora Vanin acercó la final a las suyas con el 0-3.

El combinado de Clàudia Pons no se quiso venir abajo y recuperó algo de fe con el tanto de Ale de Paz prácticamente a renglón seguido. A partir de ahí, buscó sus opciones jugando de cinco, con la que tuvo alguna buena oportunidad para haber puesto más emoción, finiquitada tras otra pérdida en campo propio. Luana Rodrigues fusiló a la portera española y finiquitó el pase a la final con Portugal, que arrolló 7-1 a Argentina, frente a la que España tendrá que reponerse para acabar este primer Mundial con sonrisa.