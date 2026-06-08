Archivo - Claudia Pina of Spain and Ida Marin Hermannsdottir of Iceland compete for the ball during the European Women’s qualifiers for the FIFA Women’s World Cup 2027, League Phase MD1, football match played between Spain and Iceland at Estadio SkyFi Cas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

España no se puede relajar en Reikiavik

La selección femenina debe ganar a domicilio a Islandia para sellar definitivamente su billete directo al Mundial de Brasil de 2027

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol buscará este martes sellar sin sustos su billete directo para el Mundial de Brasil del año que viene para lo que necesita ganar a Islandia a la que visita (21.00 horas/La 2) en Reikiavik tras su gran partido ante Inglaterra, que le valió el derecho a depender de sí misma en este último choque que no le permitirá excesivas relajaciones.

España llega en la posición deseada a este jornada final de la fase de clasificación para la próxima Copa del Mundo. La actual campeona lidera su grupo, pero está empatada a puntos con la campeona de Europa, por lo que sólo le vale ganar al siempre rocoso combinado islandés para no tener que estar pendiente de lo que hagan las inglesas en su encuentro en casa ante Ucrania, con pocas opciones de tropiezo.

Pero el panorama no era tan halagüeño hace unos días cuando el equipo que entrena Sonia Bermúdez estaba segunda clasificada a tres puntos del de Sarina Wiegman, al que debía de ganar el pasado viernes en el Estadi Mallorca Son Moix por más de un gol para igualarle en la tabla y superarle en el 'goal-average'. Y la 'Roja' se desató con un partido soñado en todas las líneas para firmar una goleada sobre Inglaterra por 4-0 que ahora no quiere desperdiciar en un país donde nunca ha ganado para confirmar la defensa de su título el año que viene.

Por este motivo, y pese al buen desgaste del último choque y las alturas de temporada en las que están las jugadoras, no parece que Sonia Bermúdez vaya a hacer muchas probaturas o cambios en su once más habitual, advertida además por el nivel competitivo de las islandesas cuando juegan ante su público. En la primera vuelta, en Castellón de la Plana, la victoria fue cómoda (3-0), pero en el Laugardalsvöllur de la capital islandesa las cosas no se presentan tan sencillas y la campeona de la Liga de Naciones deberá mantener el nivel de hace unos días, sobre todo el de la eficacia para abrir cuanto antes el marcador y ya jugar con más tranquilidad.

Con todo, sí es probable que la seleccionadora realice algún retoque respecto al choque con Inglaterra. Uno de ellos podría ser la entrada de Claudia Pina, suplente el pasado viernes, que vio puerta una vez más y autora de un doblete en la primera vuelta, en el costado izquierdo, lo que podría desplazar a Salma Paralluelo al puesto de '9' al que oposita también Esther González, que dejó su sitio ante las inglesas a Edna Imade.

En el centro del campo, Patri Guijarro, otra vez clave hace unos días, y Alexia Putellas, que firmó un doblete, parecen que repetirán, mientras que Mariona Caldentey podría tener un respiro y dejar espacio para todas las alternativas y perfiles con Vicky López, sensacional en el último choque cuando se fue a la banda izquierda, Clara Serrajordi, o incluso Aitana Bonmatí, que volvió a jugar con la campeona del mundo tras su grave lesión y firmó una gran asistencia en el 4-0 de Pina. Olga Carmona podría recuperar su puesto en el lateral izquierdo ante la pujante Lucía Corrales en la única posible modificación que podría haber en la zaga.

ISLANDA BUSCARÁ SORPRENDER A LA CONTRA

Enfrente, una Islandia que no se juega nada a nivel clasificatorio porque será tercera del grupo pase lo que pase y porque ya tiene asegurado un puesto en los 'playoffs' de repesca para estar en la próxima Copa del Mundo gracias a sus dos victorias ante Ucrania que la hacen tener seis puntos.

Así, con menos presión por el resultado y con el plus a nivel motivacional que le da el jugar ante su público y por poder batir a la actual campeona del mundo y número uno del ranking FIFA, el combinado que dirige Thorsteinn Halldorsson no pondrá ninguna facilidad y tratará de hacerle un partido largo a las españolas, que no pueden olvidar que Inglaterra sólo pudo ganar 0-1.

De todos modos, pese a jugar en casa, Islandia le cederá seguramente el balón y la posesión totalmente a la 'Roja' para ordenarse defensivamente cerca de su área y luego intentar aprovechar sus opciones al contragolpe o a balón parado donde puede hacer daño por su buen físico.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ISLANDIA: Runardosttir; Arnardottir, Vigosdottir, Sigurdardottir, Heidarsdottir; Hermannsdottir, Vilhjálmsdottir, Johannsdottir; Jonsdottir, Boama y Zomers.

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; López, Guijarro, Putellas; Paralluelo, González y Pina.

--ÁRBITRA: Miriama Bockova (SVK).

--ESTADIO: Laugardalsvöllur

--HORA: 21.00/La 2.