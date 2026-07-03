España y Portugal se reencuentran un año después de la final de la Liga de Naciones

Archivo - 08 June 2025, Bavaria, Munich: Portugal's Cristiano Ronaldo (R) and Spain's Lamine Yamal (C) battle for the ball during the UEFA Nations League final soccer match between Portugal and Spain at the Allianz Arena. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol volverá a encontrarse con Portugal el próximo lunes con motivo de los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será el enfrentamiento número 42 de la historia entre ambos países y reedición de la final de la última Liga de Naciones que coronó a los de Roberto Martínez hace un año.

Los dos combinados, cuyos países están hermanados en la candidatura del Mundial de 2030, se vuelven a citar un año después de que los 'tugas' ganasen su segundo título de la Nations al batir en los penaltis a la 'Roja' después de un partido que acabó 2-2, con goles de Mikel Oyarzabal y Martín Zubimendi para los españoles, y de Nuno Mendes y Cristiano Ronaldo, para los portugueses.

El del próximo lunes será el tercer partido entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde el año 2010. Ahí, se vieron las caras también en octavos, entonces el primer cruce, y decidió un gol de David Villa en el tramo final, mientras que en la fase de grupos de Rusia 2018, espectacular empate a tres goles con triplete de Cristiano Ronaldo, el último en un gran lanzamiento de falta en el minuto 88 para igualar, y doblete de Diego Costa y tanto de Nacho Fernández.

En total, la actual campeona de Europa domina claramente estos enfrentamientos individuales ya que se ha impuesto en 17, con sólo seis derrotas, la última el 4-0 en un amistoso en 2010 tras la conquista del Mundial de Sudáfrica, y 18 empates. Doce de estos choques fueron oficiales, con otra eliminatoria en una gran cita, las semifinales de la Eurocopa de 2012, cayendo del lado de la 'Roja' en los penaltis tras un disputado empate sin goles.

Además, los dos países se vieron en las fases de clasificación para el Mundial de 1934, con sendas victorias de la 'Roja', por 9-0 y 1-2, y de 1950, con nueva goleada española (5-1) y empate en suelo portugués (2-2). Tuvieron que pasar más de tres décadas para que se produjese el siguiente choque oficial, en el grupo de la fase final de la Eurocopa de 1984, con 1-1, y luego pasaron otros 20 para el siguiente, con triunfo 0-1 de los portugueses en 'su' EURO de 2004 y consiguiente eliminación de su vecino, y que era la única alegría lusa a nivel oficial hasta la victoria por penaltis de hace un año.

Los dos partidos del grupo de la Liga de Naciones 22-23, con empate (1-1) en España y gol clave de Álvaro Morata en el minuto 88 en Da Luz que arrebató a los portugueses el billete para la 'Final a Cuatro' que luego coronaría a la 'Roja', completan el historial de partidos oficiales.