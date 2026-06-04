Archivo - 14 April 2026, United Kingdom, London: Spain's Mariona Caldentey (L) and England's Georgia Stanway battle for the ball during the FIFA Women's World Cup UEFA qualifying soccer match between England and Spain at Wembley Stadium. Photo: John Walto - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

España quiere el billete mundialista de Inglaterra

La selección femenina de fútbol recibe en Palma a la campeona de Europa a la que necesita ganar por más de un gol para quitarle el liderato

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol tratará este viernes (21.00 horas/La 1) de volver a depender de sí misma para obtener el billete directo al Mundial del año que viene en Brasil, objetivo para el que necesita ganar a Inglaterra en el Estadi Mallorca Son Moix y hacerlo además por más de un gol.

Con la temporada de clubes ya finiquitada, el fútbol femenino español aún tiene obligaciones en este mes de junio, en el que se va a jugar en dos partidos si se clasifica directamente para la defensa de su histórica estrella en 2027 en suelo brasileño o, por si el contrario, tiene que afrontar una repesca que, de todos modos, no parece excesivamente complicada para la 'Roja'.

Sin embargo, aligerar peso extra en un calendario cada vez más exigente, sería una buena noticia para el equipo que entrena Sonia Bermúdez de cara a preparar con más calma la Copa del Mundo y para ello, en primer lugar, no tiene margen de fallo en sus dos últimos partidos de esta fase de clasificación ante Inglaterra y ante una Islandia que en su casa será un rival que no dará muchas concesiones.

Pero para llegar a Reykjavik con el primer puesto, la actual campeona del mundo debe ganar primero a la campeona de Europa, que le aventaja en tres puntos en este grupo gracias a su victoria del pasado mes de abril en Wembley con un solitario y tempranero gol de Lauren Hemp. En el templo del fútbol británico, las españoles no estuvieron excesivamente eficaces en los metros finales y no pudieron arañar nada positivo, por lo que tendrán que mejorar en este duelo en Palma para lograrlo por al menos dos goles. Si lo hace sólo por uno, tendrá que ganar por mayor diferencia a las islandesas de lo que lo hagan las inglesas en casa ante las ucranianas, lo que se antoja complicado.

Con todo, España afronta un nuevo reto ante su ahora principal rival futbolístico, con el que se cruza por quinta vez en algo más de un año y que le suele plantear muchas dificultades desde la pizarra de su seleccionadora, la experimentada Sarina Wiegmann, una de las que mejor sabe incomodar al combinado español y, sobre todo, neutralizar a nivel ofensivo. De hecho, de los últimos cuatro duelos, sólo ha perdido uno, el de hace un año en Barcelona por 2-1, con doblete de Claudia Pina para remontar el 0-1 inicial de Alessia Russo y lograr el pase a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones.

La campeona del mundo deberá tener paciencia ante una Inglaterra que sabrá esperar sus momentos y los espacios que pueda dejar el equipo de Sonia Bermúdez. Ganar al menos por dos goles no se antoja complicado para una selección del nivel de la número uno del ranking FIFA, pero la estadística dice que España no ha podido hacerlo ante este rival en sus últimos encuentros.

INCÓGNITAS EN EL ONCE

Para lograrlo, parece que Sonia Bermúdez apostará por su once más habitual, aunque con algunas dudas por resolver. La entrenadora madrileña tiene la buena noticia de volver a contar con la centrocampista del Barça Femení Aitana Bonmatí, de vuelta con la selección tras su grave lesión previa al partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania, aunque lo más probable es que se guarde a la triple Balón de Oro como arma en el banquillo.

Esto dejaría un hueco en el centro del campo junto a Patri Guijarro y Alexia Putellas, que todo hace indicar que será para Mariona Caldentey, la que ha ocupado ese lugar desde la ausencia de la de Sant Pere de Ribes. Si esta finalmente jugase, la balear se iría a un costado y quedaría un puesto para Claudia Pina y, seguramente, Vicky López, con permiso de una Salma Paralluelo que ha acabado la temporada a un gran nivel. La aragonesa, de todos modos, podría ser también la '9' en detrimento de Esther González en un once donde Lucía Corrales podría amenazar el puesto en el lateral izquierdo de Olga Carmona.

Enfrente, una Inglaterra a la que el empate le valdría para lograr el billete directo al Mundial y que cerrará su fase de clasificación en casa y ante Ucrania. Wiegmann avisó en la previa que no van a salir a especular en el Estadi Mallorca Son Moix, aunque se espera una campeona de Europa lista a hacer daño con la velocidad de sus jugadoras de arriba.

El combinado inglés querrá que el partido se le haga largo a las locales para hacerlas caer en precipitaciones y sorprenderlas en transiciones con Lauren Hemp, Lauren James, que está lista y recuperada para este choque, y Alessia Russo. Además, tratará de cortocircuitar todo lo posible el centro del campo con el trabajo de Georgia Stanway y Keira Walsh.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, León, Carmona; Caldentey, Guijarro, Putellas; López, Paralluelo y Pina.

INGLATERRA: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Walsh, Stanway; Hemp, Toone, James; y Russo.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO).

--ESTADIO: Mallorca Son Moix.

--HORA: 21.00/La 1.