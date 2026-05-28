España y la virtud de la polivalencia

Archivo - Marcos Llorente of Spain in action during the international friendly match played between Spain Team and Serbia Team at La Ceramica stadium on March 27, 2026, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Luis de la Fuente confirmó el pasado lunes la lista de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una convocatoria que el propio técnico de Haro destacó por la versatilidad de muchos de los jugadores citados como son los casos de Eric Garia, Marcos Llorente, Marc Pubill o Mikel Merino.

"Ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada y que destaca por la polivalencia", afirmó De la Fuente en la rueda de prensa posterior a dar a conocer la convocatoria. Y es que, varios de los jugadores seleccionados por el riojano podrían ocupar dos o incluso más posiciones, siendo especialmente llamativos el caso de Marcos Llorente y Eric Garcia, capaces de ocupar más de una línea.

Tanto el jugador del Atlético de Madrid como el del FC Barcelona forman parte de la lista como defensas. Eric Garcia lo hace como central y Marcos Llorente como lateral derecho, aunque la exigencia de un torneo como la Copa del Mundo, en la que España podría llegar a disputar ocho partidos en poco más de un mes, hace que se conviertan en alternativas en otras demarcaciones.

El catalán, que se estrena en una convocatoria con Luis de la Fuente y vuelve a la 'Roja' tras casi cuatro años de ausencia, ha sido utilizado en su club por Hansi Flick como central, lateral derecho y mediocentro. En 'la Roja', los planes no parecen llevarle al costado derecho, pero sí que podría hacer que, ante la carga de minutos de jugadores como Rodri Hernández y Martín Zubimendi, pueda ser alternativa en la medular.

Un papel que podría ocupar también, aunque con distinto perfil, Marcos Llorente. El centrocampista rojiblanco ha demostrado con su club que puede ser un factor diferencial en el centro del campo, aportando una energía extra. De hecho, el del madrileño es un perfil que no tiene ninguno de los centrocampistas, siendo el único con un despliegue físico que le permite aparecer en todos los rincones del campo. Una capacidad ofensiva, que en su club, le ha llevado a ocupar la línea ofensiva.

Eso sí, hasta el momento, De la Fuente sólo lo ha utilizado de lateral, el puesto que más ha ocupado seguramente en esta recién terminada temporada con Diego Pablo Simeone, demostrando su capacidad también para frenar a jugadores de habilidad como Vinícius Jr.

En el caso de Marc Pubill, su ramillete de opciones es más reducido. El catalán debutará como internacional absoluto en la Copa del Mundo y, presumiblemente, lo hará como central, un puesto diferente al que ha ocupado en las categorías inferiores, con las que se proclamó campeón olímpico. Y es que el catalán fue fichado por el Atlético como lateral derecho, pero Simeone terminó por ponerle por central, una posición donde se ha consagrado como uno de los mejores del año y que le ha abierto la puerta a esta convocatoria.

MIKEL MERINO, EL ESTANDARTE DE LA POLIVALENCIA DEL CENTRO DEL CAMPO

Si un jugador ha experimentado la polivalencia en las últimas temporadas, ese ha sido Mikel Merino. El navarro, que salió de la Real Sociedad rumbo al Arsenal FC inglés como un experimentado centrocampista, fue avanzando su posición de la mano de Mikel Arteta hasta acabar ocupando, por las bajas y con un resultado sobresaliente, la delantera. Una evolución, de atrás hacia delante, que también ha experimentado en el combinado nacional.

Merino, que hasta el año 2025 había sido utilizado en el doble pivote, ha sido clave en la faceta ofensiva de España de camino al Mundial. En un centro del campo junto a Pedri y Zubimendi, el pamplonica ocupaba la mediapunta, desde donde consiguió ser el máximo goleador de España en la fase de clasificación con seis goles. Ahora, con la baja de Fermín López, apunta a disputarse la titularidad con Dani Olmo.

Pero más allá de él, la medular de 'la Roja' tiene muchas alternativas, tanto de nombres como de esquema. Si bien viene siendo habitual desde que De la Fuente se hiciera cargo del puesto que España juegue con un mediapunta, existe la opción de optar por un 4-3-3 más puro, en el que dos volantes flanqueen a un pivote más fijo --Rodri o Zubimendi--. Ahí, Pedri, Fabián, el propio Merino, Gavi, incluso Dani Olmo podrían ocupar dichos puestos, con el talentoso jugado canario pudiendo jugar más de '10' que en su club. Olmo y Álex Baena pueden jugar tanto centrados como más pegados en la banda.

Por último, en la delantera, tan sólo Borja Iglesias parece tener un puesto marcado. Y es que, los dos principales candidatos al puesto de '9', Mikel Oyarzabal y Ferran Torres, pueden ocupar también las bandas, espacios donde fueron creciendo como futbolistas. En cuanto a los extremos, Víctor Muñoz y Nico Williams tienen facilidad para adaptarse a ambos costados, mientras que Lamine Yamal se siente más cómodo en la derecha y apenas se le ha visto en el lado contrario. La cuarta opción es Yeremy Pino, que con el Crystal Palace inglés también ha jugado como mediapunta.