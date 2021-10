El estadio desmontable del estudio español Fenwick Iribarren para Qatar 2022 se estrena el 30 de noviembre.

El campo Al Thumama se inaugura el 22 de octubre, con lo que la empresa madrileña finaliza sus 3 proyectos para el Mundial de fútbol

El estadio de Ras Abu Aboud que albergará partidos del Mundial de fútbol de Qatar 2022, el único en el mundo que se puede desmontar y montar para albergar otro evento deportivo, abrirá sus puertas el 30 de noviembre, informó el estudio español encargado del proyecto, Fenwick Iribarren Architects (FIA), en un comunicado.

Los tres estadios de fútbol diseñados por el estudio madrileño de arquitectura FIA para Qatar 2022 estarán así ya inaugurados y en funcionamiento antes de que concluya el próximo noviembre.

El primero de los 3 proyectos diseñados por el estudio para Qatar 2022 que fue inaugurado en Doha fue el Education City, en junio de 2020. El próximo en la lista será el Estadio de Al Thumama, que se estrena en esa misma ciudad el 22 de octubre y el Ras Abu Aboud, el 30 de noviembre.

Tanto el Al Thumama como el Ras Abu Aboud abrirán sus puertas coincidiendo con dos importantes torneos de fútbol del país catarí, la Copa del Emir y la Copa Árabe, respectivamente.

EL ÚNICO ESTADIO RECICLABLE DEL MUNDO

El estadio de Ras Abu Aboud tiene una capacidad para 40.000 espectadores y ocupa una superficie de 120.500 metros cuadrados. Al igual que el Al Thumama, está diseñado para cubrir todas las necesidades que exige la FIFA para el Mundial de 2022 en Catar.

Es único en el mundo, pues se trata del primer estadio de fútbol desmontable, transportable y reutilizable. Finalizado el Mundial, el estadio Ras Abu Aboud podría desmontarse por bloques o piezas y trasladarse a otra ciudad para el siguiente Mundial, ayudando a que sea más viable a nivel de sostenibilidad y finanzas para otros países.

Este estadio será la sede del encuentro entre Emiratos Árabes Unidos y Siria durante la disputa de la Copa Árabe el próximo 30 de noviembre.

AL THUMAMA: PREMIO A LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Por su parte, el estadio de Al Thumama tiene una capacidad para 40.000 espectadores. Su diseño está inspirado en el tradicional 'gahfiya', el tocado que llevan los hombres y que forma parte del típico vestido local catarí.

El recinto fue galardonado con el prestigioso premio 'MIPIM/AR Future Project Award' en la categoría Deporte y Estadios. Al Thumama será inaugurado el 22 de octubre, aprovechando la final de la Copa del Emir, uno de los torneos estrella en el país. El partido cuenta con el atractivo de que uno de los dos equipos finalistas, el Al-Sadd, es el que entrena el exinternacional español Xavi Hernández.

EDUCATION CITY: REFRIGERACIÓN SOSTENIBLE

Además de los estadios de Ras Abu Aboud y de Al Thumama, Fenwick Iribarren ha diseñado el Estadio de Education City, también conocido como Qatar Foundation, que fue ya inaugurado en junio de 2020. Dicho recinto cuenta con capacidad para 40.000 personas, 140.000 metros cuadrados de superficie y dispone de un innovador sistema de refrigeración que aprovecha los últimos avances en arquitectura, ingeniería y energías renovables, y que se nutre de energía solar.

Su estructura está diseñada y concebida para evitar que el público y los jugadores sufran el extremo calor del exterior, mediante la creación de un microclima dentro del complejo. Así, la temperatura interior del estadio, tanto en las gradas, en el campo de juego como en el resto de instalaciones, no supera los 26 o 27 grados, frente a los casi 50 que se pueden alcanzar en el exterior.

Mark Fenwick, socio director de Fenwick Iribarren Architects (FIA), es actualmente asesor de la UEFA para la construcción de instalaciones deportivas 5 estrellas y autor del libro 'UEFA Guide to Quality Stadiums', publicado en seis idiomas y un referente para la arquitectura de estadios de fútbol en el mundo. En su último informe, 'Playing for our Planet', el organismo deportivo europeo incluyó varios de los estadios de Fenwick Iribarren como ejemplos de arquitectura sostenible.