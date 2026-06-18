Estados Unidos afronta la reválida ante la irreverente Australia

Folarin Balogun of USA celebrates a goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos afronta este viernes (21:00, horario peninsular español) contra Australia la segunda jornada del Mundial de 2026, que se disputa en Seattle (Estados Unidos), en la que intentará consolidar la buena imagen del estreno y sumar el liderato del grupo D y la clasificación para la siguiente fase de 'su' torneo.

El equipo de Mauricio Pochettino, que recuperará a Christian Pulisic tras superar sus molestias en el tobillo, ha sido una de las sensaciones en la primera jornada tras golear (4-1), con dos tantos del delantero del AS Mónaco Folarin Balogun, a Paraguay, pero, sobre todo, por la sólida versión que ofreció una de las coanfitrionas del Mundial más global de la historia.

"Solamente es un partido. Debemos seguir convalidando este nivel en los próximos encuentros", advirtió el extécnico del RCD Espanyol y Chelsea, entre otros clubes, para aplacar la euforia entre la plantilla y la apasionada afición norteamericana por el abultado resultado en el estreno.

Además, el debut de la coanfitriona ha desatado una fiebre por el 'soccer' en el país del béisbol, el fútbol americano y el 'show' de la NBA, ya que fue, con 27 millones de telespectadores, el partido de la selección estadounidense más visto de la historia, superando, incluso, a algunas finales de la Liga profesiobal de baloncesto.

En el único precedente entre ambas selecciones, Estados Unidos se impuso (2-1), con un doblete de Haji Wright, hace menos de un año -el 15 octubre de 2025, en Colorado- al equipo de las antípodas. Ese mismo resultado en el Seattle Stadium, donde juegan los 'Seahawks' de la NFL y los Sounders FC de la MLS, y uno de los estadios al aire libre más ruidosos del mundo, le serviría para acercarse a igualar los octavos de final en 'casa' en 1994.

En cambio, tendrá un rival alimentado por la inesperada victoria (2-0) contra la Turquía del madridista Arda Guler y que supondrá una reválida para medir el potencial local. Los pupilos de Tony Popovic saldrán sin complejos para alargar el sueño que encarna el irreverente Nestory Irakunda, autor de uno de los dos goles del debut australiano mundialista.

Nacido en Tanzania, cerca de la frontera con Burundi, Irakunda creció en un campo de refugiados procedentes de los conflictos de los Grandes Lagos, antes de dar el salto al otro lado del mundo para escribir su propia historia. En las otras antípodas, el ariete del Watford quiere aún más.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, Mckennie, Pulisic; Weah, Tilman y Balogun.

AUSTRALIA: Ryan; Bos, Souttar, Herrington, Circati; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Irakunda y Touré.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE).

--ESTADIO: Estadio de Seattle.

--HORA: 21:00 (La1/DAZN/Movistar).