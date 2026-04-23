Archivo - The FIFA World Cup trophy during the FIFA World Cup 2022, Final football match between Argentina and France on December 18, 2022 at Lusail Stadium in Al Daayen, Qatar - Photo Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto / DPPI - Sebastian El-Saqqa / firo sportp / AFP7 / Europa P

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Atlanta (Georgia, Estados Unidos) ha reforzado su posicionamiento como una de las sedes neurálgicas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como un nodo logístico y deportivo fundamental en suelo estadounidense.

La capital de Georgia no solo albergará un total de ocho encuentros del torneo, incluida una de las semifinales, sino que será la puerta de entrada para la Selección Española, convirtiéndose en la primera ciudad anfitriona en recibir a "La Roja" en suelo americano durante esta competición.

En un acto de promoción internacional celebrado en Madrid, el Atlanta Convention & Visitors Bureau (ACVB) ha presentado su hoja de ruta para el torneo, destacando una previsión de afluencia superior a los 300.000 visitantes durante el evento.

Esta cifra subraya el papel de la ciudad como uno de los principales hubs turísticos y económicos del campeonato, apoyado en una infraestructura urbana diseñada para absorber el desplazamiento masivo de aficionados internacionales y optimizar su experiencia de consumo y ocio.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, ratificado como el más transitado y eficiente del mundo, juega un papel disruptivo en la organización logística.

Con vuelos directos a más de 90 destinos internacionales y conexiones directas con todas las demás ciudades sede del Mundial, la metrópoli se posiciona como la base operativa ideal para los seguidores que planeen seguir la competición en varios escenarios, facilitando una movilidad fluida en un país de dimensiones continentales.

La ciudad ha apostado por un modelo de sede compacta y caminable, integrando el Atlanta Stadium en el corazón del tejido urbano.

A diferencia de otros grandes recintos deportivos, el estadio se sitúa a escasos minutos a pie de la principal oferta hotelera, restaurantes y espacios de interés como el acuario o el World of Coca-Cola.

Esta proximidad se extiende al Centennial Olympic Park, donde se ubicará el Fan Fest oficial, permitiendo que la vivencia del evento se extienda de forma ininterrumpida desde la previa hasta la celebración posterior a los partidos.

Más allá del impacto estrictamente deportivo, los datos reflejan la solidez de Atlanta como destino de ocio integral, habiendo registrado 52 millones de visitantes en 2025.

La ciudad combina su pasión por el fútbol, con asistencias medias que superan los 70.000 espectadores, con una oferta cultural de primer orden y una escena gastronómica que cuenta con más de 60 establecimientos reconocidos por la Guía Michelin.

Además, destaca su carácter sostenible, con una cobertura arbórea del 50% y proyectos de movilidad como el Atlanta Beltline, un corredor urbano de 35 kilómetros.

El vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de Atlanta Convention & Visitors Bureau, Andrew Wilson ha destacado durante la presentación en la capital española que el Mundial es una oportunidad histórica para mostrar la transformación urbana que vive la ciudad.

Según el directivo, el objetivo es que el aficionado español perciba a Atlanta no solo como una sede más, sino como un destino de primer nivel plenamente preparado para ofrecer una experiencia inolvidable tanto dentro como fuera de los estadios.

La presentación estratégica ha tenido lugar en el espacio Legends de Madrid, en un encuentro con medios y representantes del sector.

Como parte de esta campaña de captación y acercamiento al público local, un autobús tematizado recorrerá los puntos emblemáticos de la capital española durante esta semana.

El evento concluyó con un gesto simbólico hacia la cultura futbolística local mediante la presentación de la camiseta de Brad Guzan, figura del Atlanta United, reforzando el vínculo entre ambas regiones ante la cita mundialista.