Estados Unidos deniega los visados a doce dirigentes iraníes para el Mundial

Archivo - Team of Iran during the AFC Asian Cup Qatar 2023, Group C football match between IR Iran and Palestine on January 14, 2024 at Education City Stadium in Al-Rayyan, Qatar - Photo Najeeb Almahboobi / TheMiddleFrame / DPPI - Najeeb Almahboobi / TheMiddleFra / AFP7 / Europa P

CIUDAD DE MÉXICO, 6 Jun. (dpa/EP) -

Estados Unidos se ha negado a conceder visados a varios dirigentes de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) que pretendían viajar al país para asistir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, según la agencia de noticias iraní Tasnim.

Según el informe, se denegaron los visados al director del equipo, a representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del departamento de seguridad, así como al responsable de prensa del equipo.

En total, se denegaron 12 solicitudes, aunque la FFIRI no lo ha confirmado oficialmente. No obstante, los afectados tienen previsto acompañar a la selección nacional a Tijuana (México) el sábado y solicitar de nuevo los visados para Estados Unidos desde allí.

La selección iraní tiene previsto llegar a la ciudad, situada cerca de la frontera con el estado estadounidense de California, a lo largo del sábado. Todos los miembros de la selección iraní han recibido sus visados para entrar en México y están listos para partir hacia el torneo. Las denegaciones se producen en medio de la guerra en curso entre Irán y Estados Unidos e Israel, iniciada en febrero.

La entrada de la selección nacional en Estados Unidos había suscitado un debate, y la FFIRI anunció en mayo que trasladaría la concentración del equipo desde el estado estadounidense de Arizona a Tijuana, en México, al sur de San Diego.

Durante el torneo, la selección iraní se enfrentará a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 16 de junio y a Bélgica el 21 de junio. El tercer partido de la fase de grupos de Irán se disputará el 27 de junio contra Egipto en Seattle.