La FIP denuncia obstrucciones de las autoridades de EEUU a los periodistas que cubren el torneo

LOS ANGELES, June 11, 2026 -- Photo taken on June 10, 2026 shows the exterior of Los Angeles Stadium ahead of the FIFA World Cup in Los Angeles, the United States.,Image: 1109433017, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit li - Bai Xuefei / Xinhua News / Europa Press / Contacto

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha denunciado que las autoridades de Estados Unidos, uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, han protagonizado episodios de obstrucción a la labor de los periodistas que cubren este torneo que igualmente tiene sedes en México y en Canadá.

Por ejemplo, la FIP lamenta que, durante la jornada inaugural, la periodista brasileña Karine Alves, denunció haber recibido "un trato discriminatorio" en los controles migratorios estadounidenses durante su entrada en el país para cubrir este Mundial masculino de fútbol.

Durante una aparición en el programa de televisión 'Bom dia', Alves contó que agentes antimigración la sacaron de la cola regular de inmigración y la registraron de arriba a abajo. Alves denunció que, por la información que ella baraja "estas medidas sólo se aplicaron a las personas negras que ingresaban al país".

La Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) condenó el incidente y pidió que se tomen medidas contra cualquier limitación o restricción al trabajo periodístico durante la Copa del Mundo.

La FIP, por su parte, ha avisado de amenazas a la libertad de prensa, restricciones de visado a periodistas y sexismo y discriminación que afectan a los profesionales de los medios que cubren el torneo; y reitera que los profesionales de los medios de comunicación deben poder informar sin obstáculos.

La presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, ha avisado de que la organización está vigilando de cerca cualquier violación de los derechos de los periodistas y profesionales de los medios durante la Copa del Mundo.

"Todos los profesionales de los medios de comunicación tienen derecho a realizar su trabajo en condiciones de seguridad, dignidad e igualdad, libres de cualquier forma de discriminación por motivos de raza, género u origen nacional", ha manifestado.