Estados Unidos.- Muere una persona en un tiroteo en una 'fan zone' en Estados Unidos del Mundial de fútbol

June 23, 2026, San Diego, California, United States: Police officers investigate at the scene after the shooting. San Diego police officers and firefighters respond to the Cedar Gateway apartment complex at Sixth Avenue and Cedar Street in the Cortez Hill - Europa Press/Contacto/Michael Ho Wai Lee

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y una segunda ha resultado herida de gravedad a causa de un tiroteo registrado en un punto de la ciudad estadounidense de San José, en el estado de California, que acoge una 'fan zone' del Mundial de Fútbol, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente.

La Policía de San José ha indicado que "una víctima ha sido declarada muerta en el lugar", situado entre las calles Market y Santa Clara, mientras que "la segunda víctima ha sido trasladada a un hospital local con heridas que ponen en riesgo su vida".

"El incidente está siendo investigado como un homicidio", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, antes de resaltar que "numerosas calles de los alrededores" han sido cerradas por las autoridades. "Por favor, eviten la zona y usen rutas alternativas", ha apostillado.

El suceso ha tenido lugar en la plaza de San Pedro, una de las zonas que acoge una 'fan zone' con motivo del Mundial de Fútbol. Sin embargo, en el momento del incidente no se estaban retransmitiendo partidos en las pantallas gigantes del lugar, dado que el Sudáfrica-Canadá de dieciseisavo había concluido unas horas antes.