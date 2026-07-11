La Federación Colombiana rechaza las amenazas de muerte contra Campaz y su familia y pide investigarlas

FILED - 07 July 2026, Canada, Vancouver: FILE PHOTO - Colombia's Jaminton Campaz (R) and Switzerland's Granit Xhaka (2nd R) battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Colombia and Switzerland at BC Place Stadium. Photo: L - Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA / DPA

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) rechazó "de manera categórica" las amenazas de muerte que ha sufrido estos días el internacional Jamilton Campaz y su familia, y solicitó a las autoridades del país que las investiguen lo antes posible para encontrar y juzgar a los culpables.

"La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza", señaló la FCF en su página web este viernes.

Campaz falló una oportunidad que podría haber supuesto el 2-1 ante Suiza en la prórroga y evitar unos penaltis que supusieron la eliminación colombiana. El portal 'One Football' informó que el delantero de 25 años ha decidido no regresar a su país de origen por el momento por motivos de seguridad.

Esta situación que ha recordado al lamentable asesinato del internacional Andrés Escobar, después de este se marcase un gol en propia puerta en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos de 1994 ante la anfitriona, una cita en la que el equipo 'cafetero' no pasó a las eliminatorias.

El organismo federativo recalcó que "ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno, debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo". "El Comité Ejecutivo de la FCF expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la selección e Colombia y a la delegación en general", subrayó.

"Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos", demandó el ente federativo.

Este reiteró que sus internacionales de todas sus categorías "asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país". "Cada vez que ingresan al terreno de juego lo hacen con la convicción de entregar su máximo esfuerzo y con el único propósito de representar dignamente a la Nación y alcanzar el mejor resultado posible", recalcó.

"El fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia. Por ello, la FCF hace un llamado a todos los colombianos para que las diferencias propias de la competencia deportiva jamás se traduzcan en amenazas o agresiones contra quienes dedican su vida a representar al país. Proteger a nuestros deportistas es también proteger los valores del deporte y el orgullo que une a millones de colombianos alrededor de la selección de Colombia", sentenció.

Campaz, que tiene contrato con Rosario Central de Argentino, escribió en las redes sociales: "El fútbol también tiene momentos difíciles. Mi Colombia, por favor, no perdamos nunca de vista el respeto. Podemos tener opiniones diferentes o sentir frustración y tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio ni una vida con miedo".