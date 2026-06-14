Ferran, sobre su futuro: "Me veo jugando contra Cabo Verde"

Ferran Torres - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Ferran Torres no quiso hablar de su futuro ante los rumores de un posible fichaje por el París Saint-Germain y afirmó que donde se ve es "jugando contra Cabo Verde" este lunes en el debut de España en el Mundial 2026.

"Lo bueno que tengo es que puedo jugar en las tres posiciones de delante. El míster decide en qué posición quiere ponerme y cuando me ponga, a aprovecharlo. Estoy contento de cómo van las cosas, con mucha confianza de cara a lo que viene y ojalá podamos hacer un gran papel", dijo este domingo ante los medios.

Ferran se mostró centrado en el debut al ser preguntado por su futuro y los últimos rumores desde París. "Ni lo sé ni me importa. Mañana es lo importante, conseguir los tres puntos, debutar de una buena manera. Yo me veo mañana jugando el partido contra Cabo Verde", afirmó.

El jugador del FC Barcelona reconoció que España tiene "más presión" por llegar a la cita norteamericana como campeona de Europa. "Con más presión, eso seguro, cuando vienes de ganar todo el mundo está pendiente de ti pero estamos con muchas ilusión y ganas", comentó.

"Aquí hay 26 líderes, cualquiera puede dar el máximo nivel, puede ser titular, el míster tiene esa faena de decidir. Todos vamos a dar lo máximo", afirmó. Ferran apuntó además que Luis de la Fuente le pide que "esté cerca del área y de la portería".

Por otro lado, el valenciano explicó que jugar con varios compañeros del Barça facilita las cosas. "Cuando llevas muchos años jugando con los mismo jugadores, es un plus, te sientes más cómodo y con confianza, los demás también tienen calidad y es fácil adaptarse a ellos", dijo, antes de ser preguntado por Lamine Yamal.

"Yo creo que no hay que frenarlo. Es una chaval de 18 años que tiene muchas ganas de seguir demostrando lo que es. Hay gente que decide si tiene que jugar o no, y ellos son los que le tienen que frenar o no", explicó sobre la posible presencia o no del atacante, que llegó aún lesionado al Mundial.