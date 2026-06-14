La FIFA atribuye a un fallo técnico la ausencia de imágenes de VAR en el penalti de Suiza

13 June 2026, US, Santa Clara: Switzerland's midfielder Ruben Vargas battles for the ball with Qatar's Ayoub al-Oui and Jassem Gaber during the 2026 FIFA World Cup Group B between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium. Photo: Thurman Jam - Thurman James/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La FIFA informó este domingo de que un problema técnico puntual durante el partido entre Catar y Suiza (1-1), correspondiente al Grupo B del Mundial 2026 y disputado en el área de la Bahía de San Francisco (Estados Unidos), impidió generar la animación gráfica utilizada para mostrar la comprobación del fuera de juego inexistente previo al penalti señalado a favor del combinado helvético en el minuto 14.

Según explicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado, la incidencia fue breve y quedó resuelta con rapidez, aunque afectó únicamente a la representación visual que acompaña habitualmente este tipo de revisiones arbitrales para su difusión televisiva y en el estadio.

La FIFA recalcó que el funcionamiento del sistema de videoarbitraje (VAR) no se vio alterado en ningún momento y que el procedimiento de revisión siguió el protocolo habitual para comprobar la decisión tomada inicialmente sobre el terreno de juego.

En este sentido, el organismo precisó que las líneas empleadas por el VAR para verificar la posición de los jugadores implicados no detectaron situación de fuera de juego de los atacantes suizos en ninguna de las dos acciones inmediatamente anteriores a la concesión del penalti.

La jugada terminó con el 0-1 provisional para Suiza, después de que Breel Embolo transformase desde los once metros una pena máxima provocada por una acción del guardameta catarí Mahmoud Abunada. El encuentro acabó finalmente con empate (1-1), tras el gol de Boualem Khoukhi en el tiempo de descuento para rescatar un punto para el conjunto dirigido por el español Julen Lopetegui.