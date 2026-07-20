La FIFA investigará el comportamiento de Argentina en la final del Mundial

Leandro Paredes of Argentina fights with Pablo Martin Gavi of Spain during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La FIFA ha iniciado una investigación sobre posibles infracciones disciplinarias cometidas por la selección de Argentina durante la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, celebrada el domingo y en la que cayó ante España (1-0).

Tras el pitido final en Nueva Jersey, el centrocampista argentino Leandro Paredes pareció dar varios puñetazos a miembros de la selección española mientras estos celebraban su victoria sobre el terreno de juego.

La FIFA ha revisado el informe del comisario del partido y ha decidido nombrar a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del código disciplinario de la FIFA.

Los sudamericanos volvieron a ser criticados por su juego físico, al igual que en su victoria en semifinales contra Inglaterra, en la que Enzo Fernández fue expulsado por dos faltas sancionables.

"Tras evaluar los informes pertinentes del partido de la final del Mundial de la FIFA entre España y Argentina, y de conformidad con el artículo 36 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC), la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha designado a un fiscal de Disciplina y Ética para investigar posibles infracciones del FDC en relación con los incidentes posteriores al partido. La Comisión Disciplinaria de la FIFA comunicará más detalles una vez que se haya completado el informe", señala la FIFA en un comunicado.

Según ha podido señala la agencia PA, Paredes no fue expulsado en el desagradable final del partido del domingo, por lo que cualquier suspensión o sanción que se le imponga derivaría de una investigación a posteriori que pudiera abrir la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Aún se desconoce si la comisión está investigando a los jugadores argentinos por exhibir una pancarta en la que se proclamaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tras la victoria de semifinales sobre Inglaterra. Dicha acción parecía contravenir directamente el artículo 34.3 del reglamento del torneo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue multada por el mismo acto tras un partido amistoso contra Eslovenia en 2014, pero la UEFA ya ha tomado medidas más severas por una infracción similar, imponiendo sanciones de un partido a los españoles Rodri y Álvaro Morata tras corear consignas sobre las reivindicaciones de España sobre Gibraltar tras ganar la Eurocopa 2024.

La FIFA ya había amenazado con adoptar una línea dura respecto a los gestos políticos, y comunicó a la Federación Inglesa de Fútbol (FA) que Harry Kane se enfrentaría a sanciones deportivas, empezando por una tarjeta amarilla, si llevaba un brazalete con los colores del arcoíris 'OneLove' en el Mundial de 2022 en Catar, donde la homosexualidad está tipificada como delito.