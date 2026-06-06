La FIFA rectifica y permitirá entrar con botellas de agua en los estadios durante el Mundial

Archivo - PRODUCTION - 26 June 2024, Dresden: A plastic water bottle with an open cap stands on a table. Tiny plastic particles are accumulating in human tissues at increasingly higher levels, a new study published in the journal Nature Medicine on Monday - Robert Michael/dpa - Archivo

GINEBRA (SUIZA), 6 Jun. (dpa/EP) -

La FIFA ha vuelto a modificar sus normas y permitirá a los aficionados llevar botellas de agua a los estadios, al menos en Estados Unidos y Canadá, durante el Mundial 2026.

"Todos los aficionados podrán llevar una botella de agua desechable de plástico blando, de 20 onzas (590 ml) y precintada de fábrica a cualquier partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos y Canadá", declaró el director de operaciones de la FIFA, Heimo Schirgi, este sábado.

Afirmó que quería aportar "algo de claridad" a las normas. No se permiten los envases de plástico rígido ni los vasos o botellas abiertos y rellenables.

Esta política supone un cambio de rumbo, ya que poco antes la FIFA había justificado y reafirmado su prohibición de llevar botellas de agua, incluso vacías, a los estadios por motivos de seguridad, alegando que dicha política estaba diseñada para evitar lesiones tanto a los aficionados como a los jugadores.

Hubo críticas feroces por parte de representantes de los aficionados y también de políticos como la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, quien describió la prohibición de las botellas de agua y la obligación de facto de comprar agua dentro del estadio como "pura especulación". Se disputarán seis partidos del Mundial en Toronto.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también había expresado su preocupación por la norma de la FIFA y, tras el cambio de rumbo, declaró a The Athletic que se alegra de que la FIFA haya dado marcha atrás en su política. "Nadie debería tener que temer que el precio le impida hidratarse, especialmente los aficionados, que a menudo esperan durante horas antes de un partido bajo un calor extremo", indicó.

Prohibir a los aficionados llevar botellas de plástico reutilizables a los estadios del Mundial es "simplemente incorrecto", afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, según la agencia de noticias PA, cuando se anunció por primera vez la política de prohibición de las botellas de agua, e instó a la FIFA a "pensar en los aficionados".

Inicialmente no estaba claro qué significa este nuevo cambio de rumbo para los visitantes de los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. México, país coanfitrión, no se menciona explícitamente en el breve vídeo.

Los científicos han advertido en repetidas ocasiones de que los aficionados y los jugadores podrían correr riesgos para la salud debido al calor. La FIFA ha afirmado que está trabajando con las autoridades organizadoras y locales en el tema del calor. Las soluciones que se están barajando incluyen ventiladores, estaciones de nebulización, carpas de refrigeración y puntos de hidratación, entre otras opciones, según un comunicado.

Nueva York quiere enviar información a los suscriptores del sistema de alertas públicas y a los visitantes internacionales a través de WhatsApp. Seattle está considerando utilizar autobuses con aire acondicionado y sistemas de nebulización de agua en los festivales de aficionados y los partidos. Vancouver contará con zonas de asientos a la sombra en todos los eventos del torneo.