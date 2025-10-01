La FIFA responde a Trump: "El fútbol es más grande que los líderes políticos mundiales"

LONDRES, 1 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, defendió que el traslado de alguna sede del Mundial de fútbol de 2026 por inseguridad es una decisión del organismo rector del fútbol mundial y no del Gobierno estadounidense con Donald Trump al frente, argumentando que "el fútbol es más grande" que los líderes políticos.

"Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones", dijo Montagliani en un evento celebrado en el Allianz Stadium de Londres, respondiendo a las palabras de Trump, que dijo que se aseguraría de que las sedes fueran "seguras", aunque no permitirán que acojan un partido del Mundial de 2026 "si alguna ciudad llega a ser un poco peligrosa".

Sin embargo, Montagliani insistió en que las decisiones sobre las ciudades que albergarán los partidos siguen siendo competencia de la FIFA. "Con el debido respeto a los actuales líderes mundiales, el fútbol es más grande que ellos y el fútbol sobrevivirá a su régimen y a su gobierno y a sus consignas. Eso es lo bonito de nuestro deporte, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país", expresó.

Además, Montagliani reiteró su oposición a ampliar el Mundial a 64 selección para la edición de 2030, en la que España, junto a Marruecos y Portugal, es una de las anfitrionas, aunque sí se mostró entusiasmado con la iniciativa de ampliar de 32 a 48 equipos el Mundial de Clubes. "No veo el argumento a favor de 64 equipos. No sólo nos oponemos nosotros, sino también la UEFA y Asia", afirmó.

"Pero el Mundial de Clubes fue un gran éxito. Tenemos que averiguar qué es factible, qué cambios tenemos que hacer sobre el número de equipos y los topes de cada país que teníamos para este año", concluyó el también presidente de la Concacaf.