El Fondo de Inversión Pública saudí es nombrado patrocinador oficial del Mundial

Archivo - March 6, 2026, Germany: In this photo illustration, the logo of wealth fund Public Investment Fund (PIF) is displayed on a smartphone in front of abstract background on computer screen. - Europa Press/Contacto/Timon Schneider - Archivo

LONDRES, 14 May. (dpa/EP) -

El Fondo de Inversión Pública (PIF, en inglés) de Arabia Saudí ha sido nombrado este jueves como patrocinador oficial de la próxima Copa Mundial masculina de la FIFA, que se celebrará este mismo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

La propia FIFA, organizadora del torneo, anunció su acuerdo con las empresas Savvy Games Group y Qiddiya Investment, ambas bajo el paraguas del PIF, para que su marca mundialista abarque más tanto en Norteamérica como en Asia.

El acuerdo se basa en una colaboración previa para el Mundial de Clubes que se jugó en 2025 y refuerza aún más los lazos de cara a la celebración del Mundial de selecciones que acogerá Arabia Saudí en 2034.

El nuevo pacto se produce dos semanas después de que el PIF anunciara que cocluirá su apoyo al LIV Golf a finales de año. Así, desde el propio PIF se afirmó que su respaldo a ese circuito golfístico escindido, en el que había invertido alrededor de 4.000 millones de euros, ya no era coherente con su estrategia de inversión en evolución.

Por su parte, la FIFA indicó en un comunicado de presa que su nueva colaboración tiene como objetivo hacer crecer el fútbol a nivel mundial, desde las bases hasta el nivel de élite, mejorar la implicación de los aficionados y crear nuevas oportunidades de participación.

"A lo largo del torneo, el PIF y sus empresas ofrecerán experiencias inolvidables e impulsarán iniciativas innovadoras de participación de los aficionados para conectar con la comunidad futbolística en el mayor escenario del mundo", añadió la FIFA en su nota de prensa.

Por último, ese mismo comunicado describió a Savvy Games Group como "líder nacional y mundial de Arabia Saudí en juegos y deportes electrónicos" y a la firma matriz de Qiddiya City como la "futura capital del entretenimiento, el deporte y la cultura" del país.