Francia despierta ante Senegal tras el descanso

Kylian Mbappe of France celebrates a goal during the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Senegal at New York New Jersey Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, New Jersey. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Francia, con dos goles de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcola, ha vencido este martes por 3-1 a la selección de Senegal en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

En el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.), los pupilos de Didier Deschamps comenzaron algo espesos y dos veces se quedó Kylian Mbappé en el primer cuarto de hora sin concretar sendos pases de Ousmane Dembélé, quien luego por su cuenta en el minuto 19 buscó el arco de Édouard Mendy con un zurdazo que la zaga de Senegal taponó atenta.

Pese a su mayor posesión, Francia estuvo cerca de encajar el 0-1 en el 25' tras un contragolpe donde El Hadji Malick Diouf lanzó la carrera de Nico Jackson; éste pisó área contraria, hizo media bicicleta delante de Dayot Upamecano y conectó un zurdazo que se estrelló en la cepa del poste, cuyo rebote tocó en un pie del Mike Maignan y no entró por poco.

La siguiente ocasión también fue senegalesa, un tiro de Ismaïla Sarr que se marchó muy alto. Aunque los 'Bleus' dominaban, faltaba pólvora y estuvieron a punto de irse perdiendo al descanso; Sadio Mané recibió en el lado izquierdo del área y dio a Sarr un pase que subió tras tocar en un zaguero, si bien el del Crystal Palace mandó a las nubes su remate.

Al volver de vestuarios, Francia se puso las pilas y lo mostró Désiré Doué con un zurdazo desviado desde fuera del área. También falló Michael Olise en el 53', habiendo robado la pelota Jules Koundé, tras un esprint hasta el área y un zurdazo que despejó Mendy de manera providencial. Y en el 57', 'déjà vu' por una parada de Mendy, aquí a disparo de Mbappé.

Se estaban animando los franceses, que poco después pidieron penalti sobre Mbappé en una entrada de Mané al límite y que, bajo consulta al VAR, el árbitro de campo Alireza Faghani dejó sin castigo. Aun así, los de Deschamps ya se habían activado y el gol estaba al caer. No llegó en el 64' tras un bonito pase de Olise a Mbappé, pero sirvió como aviso.

Dos minutos más tarde, escorado en banda derecha, Olise volvió a ver hueco donde otros solo verían piernas rivales y filtró un pase raso para el desmarque de Mbappé, quien cruzó su rápido derechazo y subió el 1-0 al marcador. Replicó de inmediato Jackson, yéndose de su marcaje hasta meter de volea dentro del área, pero anulándose todo por fuera de juego.

Superado el susto, merodeó Doué el 2-0 en el 74' con un disparo duro que Mendy envió a saque de esquina. Entonces realizó sustituciones el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, pero se demostraron tardías. Eso sí, antes de encajar el 2-0, se acercó al empate tras un centro de Diouf desde la banda izquierda y que Jackson remató arriba con el tobillo.

Deschamps también movió su banquillo y en el 80' confió en Bradley Barcola, quien tardó solo dos minutos en hacer el segundo gol francés; Adrien Rabiot, desde campo propio, le metió un pase largo al espacio y el recién salido batió al guardameta picando la bola en el instante oportuno. De cara al descuento, salió también el virtuoso Rayan Cherki.

Los deberes estaban hechos por parte de Francia, pero en ese tiempo de alargue hubo mucha chicha. El joven Ibrahim Mbaye, que había sido uno de los hombre de refresco de Senegal, le hizo a Théo Hernandez un roto en velocidad y logró el 2-1 con un derechazo que Maignan no supo frenar. A continuación, Mbappé se inventó un golazo para aportar tranquilidad.

Habiéndose hecho Olise con la pelota, ésta llegó a pies del atacante madridista, quien desde lejísimos ejecutó un derechazo que cogió altura hasta superar la buena estirada de Mendy. Y en el último lance, Aurélien Tchouaméni intentó despejar un centro de Mbaye, el esférico se envenenó y Maignan de milagro evitó el 3-2 por encima de su cabeza.

Gracias a este triunfo en su estreno en este Mundial, los 'Bleus' se pusieron como líderes de grupo provisionales con tres puntos, pendientes de los encuentros de Irak y de Noruega, y con medio pie en dieciseisavos de final. Por su parte, los 'Leones de Teranga' se quedan todavía sin puntuar y deberán rascar algo en sus dos siguientes compromisos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRANCIA, 3 - SENEGAL, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé (Barcola, min.80), Doué (Cherki, min.87); y Mbappé.

SENEGAL: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; P. Gueye (Ndiaye, min.84), I. Gueye (Ciss, min.88); Sarr (Mbaye, min.75), Camara (Diarra, min.76), Mané; y Jackson (Dieng, min.83).

--GOLES:

1-0, min.66: Mbappé.

2-0, min.82: Barcola.

2-1, min.90+5: Mbaye.

3-1, min.90+6: Mbappé.

--ÁRBITRO: Alireza Faghani (IRN). Sin amonestados.

--ESTADIO: MetLife Stadium, 80.545 espectadores.