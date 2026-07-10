Francia encadena tres semifinales mundialistas seguidas y buscará emular a Alemania y a Brasil

09 July 2026, US, Foxborough: France coach Didier Deschamps celebrates the victory after the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, th - Tom Weller/dpa

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección francesa de fútbol se clasificó este jueves para sus terceras semifinales consecutivas de un Mundial después de derrotar por 2-0 a Marruecos en los cuartos de la edición que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá, y ahora intentará emular a Alemania y Brasil, que lo hicieron antes y lo adornaron con tres finales seguidas.

Francia fue muy superior al combinado norteafricano en el césped del Gillette Stadium de la ciudad estadounidense de Boston y se convirtió en la primera semifinalista de esta Copa del Mundo, la tercera penúltima ronda seguida para los 'Bleus', siempre bajo el mando de Didier Deschamps.

Tras perder la final de 2006 ante Italia, la selección francesa no volvió a pisar unas semifinales hasta doce años después en Rusia, donde logró su segunda estrella al batir a Croacia en la final (4-2). Cuatro años después, repitió final, pero cayó ante Argentina en la tanda de penaltis tras empatar a tres goles.

De este modo, la Francia de Deschamps, en el cargo desde el año 2012 y que dejará el cargo tras esta Copa del Mundo, igualó lo que hizo primero Alemania, todavía bajo la denominación de la República Federal, entre 1982, 1986 y 1990, y luego Brasil en 1994, 1998 y 2022.

Estas dos selecciones consiguieron, además, clasificarse para las finales de aquellas ediciones, y es lo que ahora tratará de igualar el combinado francés el próximo martes 14 de julio, fiesta nacional en el país, ante el ganador del España-Bélgica.

Por otro lado, Alemania tiene el récord de semifinales consecutivas en una Copa del Mundo ya que fue asiduo a esta penúltima ronda entre 2002 y 2014, pero sólo en la primera y en la última alcanzó la final, perdiendo ante Brasil y logrando ante Argentina su cuarta estrella, respectivamente. En total, la selección alemana acumula 12 semifinales mundialistas, más que nadie, cuatro por encima de Brasil y de Francia, que igualó a la 'Canarinha' este jueves.