Francia - Inglaterra, partido por el tercer puesto en el Mundial 2026 - AFP7/EUROPA PRESS

Francia e Inglaterra buscan ánimo en el partido de desconsolación

Ambas selecciones se miden 'tocadas' por el tercer puesto del Mundial y con el foco sobre Deschamps y Tuchel

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Francia e Inglaterra se medirán este sábado (23:00 horas) en el partido del tercer y cuarto puesto del Mundial de Estados, México y Canadá de 2026 en el Estadio Hard Rock de Miami, en un partido más de desconsolación que de consolación por los reveses sufridos en las semifinales ante España y Argentina.

Los dos equipos soñaban con pelear por el título en Nueva Jersey, pero se vieron condenados a este partido un día antes en la sofocante Miami. Los 'Bleus', que llegaban lanzados a las semifinales, fueron sometidos y neutralizados una vez más por la selección de Luis de la Fuente, mientras que los 'Three Lions' desperdiciaron una ventaja de 0-1 ante la 'Albiceleste' en los minutos finales y tras echarse atrás.

Francia no llegó a su tercera final consecutiva en un encuentro en el que fue su rival la hizo irreconocible y antagónica respecto a las rondas anteriores, y ahora tratará al menos de dar la mejor despedida a Didier Deschamps, que deja su banquillo después de 14 años. Enfrente, un Thomas Tuchel que fue objeto de numerosas críticas por su planteamiento defensivo tras el 0-1 y que debe tratar de motivar a sus futbolistas para el premio de ser terceros, su mejor clasificación en una Copa del Mundo tras el título de 1966.

Por ello, tanto Francia como Inglaterra querrán lamerse sus heridas en un partido con tradición mundialista. Estas dos selecciones se han enfrentado en tres ocasiones en este torneo, decantándose la balanza a favor de los ingleses, vencedores en 1966 (2-0) y 1982 (3-1) en fase de grupos, pero con el último triunfo para la doble campeona del mundo, hace cuatro años en los cuartos de final de Qatar 2022 (2-1).

Los franceses se aferrarán a la tercera posición para subirse al podio mundialista en tres ediciones consecutivas, pero bajando un peldaño cada vez: campeón en 2018, subcampeón en 2022 y bronce sería. Mientras que los ingleses solo estuvieron una vez en los tres escalones más altos, pero en aquella subieron como campeones y anfitriones en 1966. Tuvieron dos oportunidades más, pero perdieron el tercer puesto contra Italia en 1990 y Bélgica en 2018.

En clave individual, el delantero francés Kylian Mbappé podría ser uno de los pocos titulares habituales que ponga Deschamps por lo poco que hay en juego, ya que se encuentra en la pelea con Leo Messi por la Bota de Oro del Mundial, con ambos empatados a ocho goles, pero con el argentino con una asistencia más, cuatro.

En el bando de los 'Three Lions' está por ver si Thomas Tuchel, quien puede jugarse seguir en el cargo, decide optar por una revolución también en su once para dar minutos a los menos habituales, aunque lo normal es que su dos mejores futbolistas en el torneo, Harry Kane y Jude Bellingham, sigan siendo la referencia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, T.Hernandez; Zaïre-Emery, Koné; Dembelé, Cherki, Barcola; y Mbappé.

INGLATERRA: Pickford; Quansah, Stones, Guehi, O'Reilly; Henderson, Anderson, Bellingham; Madueke, Kane y Rashford.

--ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (VEN).

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami.

--HORA: 23.00/La 1-DAZN.