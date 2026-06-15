Francia quiere espantar su peor fantasma mundialista

Los futbolistas Michael Olise y Kylian Mbappé (izquierda), en un partido de la selección de Francia; y Sadio Mané, durante un calentamiento con el combinado de Senegal. - EUROPA PRESS / DPA

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selecciones de Francia y Senegal se miden este martes (21.00/La 1) en la primera jornada del Grupo I del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, el primer paso para una selección gala en la terna de grandes favoritas para el título, ante un incómodo y peligroso combinado africano que ganó hace 24 años al equipo francés en el único precedente mundialista entre ambos conjuntos.

La campeona en 2018 y subcampeona en la última edición en 2022 celebrada en Catar vuelve con muchas opciones a por su tercera estrella -sería su tercer Mundial en 28 años-, aunque el primer obstáculo será Senegal, selección que protagonizó el mayor batacazo de 'Les Bleus' en un Mundial hace más de dos décadas.

Francia y Senegal se cruzan de nuevo 24 años después de aquel debut galo en una Copa del Mundo a la que llegaba como campeona de Europa (2000) y del mundo (1998), pero no ganó ni un solo partido ni celebró ni un tanto a favor. Y la primera derrota fue ante los africanos, que disputaban su primer Mundial y ya escribieron una de las mejores páginas de su historia, ya que este es su mejor resultado en una cita mundialista.

En esa convocatoria estaba Pape Thiaw, actual seleccionador de los 'Leones de Teranga' y quien debe invocar ese espíritu que permitió a los africanos imponerse a un equipo repleto de estrellas, como el que se encontrarán este martes en Nueva York. Porque los galos presumen de un gran ramillete de delanteros, como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé o Desiré Doué.

El poderío ofensivo de Francia impone, aunque al combinado entrenado por Didier Deschamps se le critica no desplegar un fútbol acorde al nivel de sus nombres. Y esta edición será la última oportunidad para el técnico galo, que después dejará el cargo, aunque quiere conseguir ser el segundo entrenador que gana en dos ocasiones las Copa del Mundo -solo el italiano Vittorio Pozzo lo ha logrado-.

Además, será el 20º partido dirigido por el técnico de Bayona en Mundiales, por lo que tiene a tiro el récord de 25 encuentros. El listón de Francia está alto, ya que ha alcanzado la final en las dos últimas ediciones. En 2018 se impuso con claridad a Croacia y no pudo repetir éxito en 2022, cuando Argentina y Leo Messi levantaron la copa en los penaltis. Y ahora puede convertirse en el tercer equipo que juega tres finales seguidas, después de Alemania Occidental y Brasil.

Su fase de clasificación fue casi inmaculado, con cinco victorias y un empate. Por esto es una de las grandes candidatas a conquistar el título, liderados por un Mbappé que llega entre críticas y dudas por su segundo curso sin grandes títulos con el Real Madrid, mientras otros como Olise o Dembélé, vigente Balón de Oro, llegan más enchufados tras una sensacional temporada.

Enfrente estará una Senegal que disputa su cuarto Mundial, el tercero de manera consecutiva -récord de un combinado africano-, también con un buen balance para sacar el billete invicta, con siete triunfos y tres empates. Sin embargo, su rendimiento en las fases finales, excepto en ese 2002 en el que se colaron entre las ocho mejores selecciones, ha estado lejos de las expectativas, sin superar los octavos en 2018 ni en 2022.

El objetivo de los 'Leones de Teranga' será repetir la gesta de hace 24 años, con un equipo que tiene como estrella al veterano Sadio Mané, además del ex del Villarreal CF Nicolas Jackson y otros como Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr o Pape Gueye. Aunque será complicado en un Grupo I en el que Noruega es su gran rival para entrar como segunda clasificada.

Senegal, que no ganó ninguno de los amistosos de preparación y todavía no sabe si es campeona de África por lo sucedido en la final de Marruecos en una decisión que sigue en los tribunales, basa sus opciones en el pragmatismo y la velocidad al contragolpe, aunque para ello debe mostrar una buena versión defensiva, teniendo en cuenta que ha sido incapaz de dejar su portería a cero en ninguno de los dos últimos Mundiales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FRANCIA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; y Mbappé.

SENEGAL: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, Diarra, Gueye; Sarr, Jackson y Mané.

--ÁRBITRO: Alireza Faghani (IRN).

--ESTADIO: MetLife Stadium (Estados Unidos).

--HORA: 21.00/La 1.