De la Fuente, sobre su alineación ante Bélgica: "Si se produce un cambio, no es por castigar a nadie"

July 10, 2026, Los Angeles, United States: Spain's head coach Luis de la Fuente pictured during a press conference of Spanish national soccer team La Roja, on Thursday 09 July 2026 at SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles County, California, USA. The Rode - Europa Press/Contacto/Bruno Fahy

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha negado que realizar "un cambio" en su alineación para enfrentarse a la selección de Bélgica sea "por castigar a nadie", sino por querer "pensar en grupo" para esa cita de cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"Una alineación no se hace precisamente si has estado solo, utilizando si has estado bien un día u otro, porque cada partido es diferente. Teniendo jugadores de un nivel altísimo y conociendo a los rivales, todos los jugadores, por muy buenos que sean, no tienen las mismas características", comenzó este viernes su rueda de prensa.

"Hay algunos que con esas características se adaptan mejor a una forma de poder atacar o defender a un rival. Eso es lo que te lleva, independientemente del rendimiento que hayas tenido el día anterior, a hacer una alineación. Es verdad que no sucede con 11 jugadores. Normalmente puede suceder con uno o dos jugadores, o tres, por decir un número. Pero siempre lo que hacemos es analizar muy bien al rival, ver de qué manera le podemos atacar, de qué manera hay que defender bien, y ahí componemos un once equilibrado para intentar superarlo", explicó.

"Si se produce un cambio, no es porque esté mejor o peor el día anterior. Si se produce un cambio, no es por castigar a nadie. Simplemente es porque para el partido inmediato pensamos que otro jugador puede reunir condiciones que entendemos en nuestro planteamiento que encaja mejor. No es porque si has estado mejor o peor el día anterior. Eso no me mueve a mí para tomar una decisión", insistió.

Así, en el SoFi Stadium de Inglewood (California) buscará la 'Roja' avanzar a unas semifinales donde le esperaría Francia. "Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. De Francia, porque me habéis preguntado vosotros... Muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica, y ya empezamos a hablar de lo que quieras. Hasta ahora como aficionados al fútbol podemos hablar, pero como profesionales te garantizo que no existe para nosotros", aseveró el seleccionador.

"Uno va construyendo la confianza, una base más sólida en la medida que van pasando los partidos. Y si vas ganando, pues te da todavía más seguridad. El partido de Portugal fue muy importante, pero ya veníamos con mucha fortaleza, de que un crecimiento nos estaba aportando seguridad en los partidos previos. Llegamos a Portugal creo que muy bien y mañana va a ser un partido totalmente diferente", advirtió.

"Bélgica es una selección muy potente y con jugadores que juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, etc. Acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y, si estamos los dos en cuartos, es porque obviamente hasta este momento estábamos bien. Aquí están os ocho mejores equipos del mundo, pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado seguro", subrayó el rijoano.

Luego comentó que "llegar hasta cuartos no es nada fácil" tras ver a "las selecciones tan poderosas que se han quedado en el camino". "Aquí no regala nadie nada, todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Pero estoy contento de cómo hemos llegado, por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos, y tener la posibilidad de elegir entre 26 futbolistas", indicó.

"La inmediatez es lo que marca nuestro trabajo. Queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente, y eso pasa obviamente por superar a Bélgica", se centró de nuevo en los 'Diablos Rojos', cuyo portero Thibaut Courtois es la estrella. "Es una posición muy específica y de un gran valor en cualquier equipo", dijo.

"Yo creo que un gran equipo se construye primero con un gran portero y de ahí empiezas a construir todas las demás demarcaciones, pero tener un gran portero te garantiza muchas soluciones de juego. Además, cada uno en sus características y en la demanda de sus selecciones, pero Unai Simón, David Raya o Joan Garcia, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero", añadió.

"No tengo ni miedo, ni temor ni complejo de decir si eres favorito o no, porque no garantiza nada. Lo que sí me gusta es que, si te dicen que eres favorito, será porque alguien pone en valor el trabajo que has realizado. Pero en cualquier caso, en este tipo de partidos, es que no hay favoritos. Es que además lo del favoritismo... Si es que incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder", argumentó el seleccionador.

"Lo de favorito o no favorito... si no vale. Si alguien cree que le quitas presión o le pasas la presión porque te consideras más o menos favorito... Nosotros nos consideramos igual, seguimos pensando en lo que podemos controlar, en lo nuestro; y lo nuestro es saber que mañana va a ser un difícil partido, muy duro, y donde tenemos que estar al mejor de los niveles para poder superar a Bélgica", reiteró De la Fuente.

Mientras, no se 'mojó' sobre los lesionados. "Vamos a ir partido a partido, y esta frase no la acabo de descubrir ahora. Pero hay que ir partido a partido. Para nosotros ahora nuestro presente y nuestro futuro es mañana Bélgica. Dios dirá, ya veremos a ver lo que sucede, pero están todos en perfectas condiciones y sí, pero marco un detalle que no tiene más importancia, que valoramos también su aportación en los momentos que creemos oportuno, valorando también que pueden salir de inicio, pero podrían jugar durante el resto en algún otro momento, entre otras cosas porque Víctor lleva sin competir tiempo", aludió a Víctor Muñoz.

"Este modelo funciona y nosotros nos tratamos de unir, crecer todo sobre el fútbol, sobre el grupo, pues es lo que es nuestra base. Leía ayer una frase en un libro, que estoy leyendo un libro de Marco Aurelio, y decía que 'lo que es malo para el panal es malo para la abeja'. Y así es. Entonces cada uno tenemos que pensar en equipo, en grupo y a nosotros nos va muy bien porque tenemos muy buenas personas", teorizó.

"Los que hacen mejor a los jugadores que juegan son los que juegan menos porque tienen un comportamiento en entrenamiento excepcional, el día siguiente del partido que no has jugado entrenas como si les fuera la vida en ello y no hay ninguna mala cara. Eso es lo que hace que al jugador que tiene la suerte de poder disfrutar el partido desde el inicio le exija mucho más y por respeto a los compañeros que no juegan tiene que darlo todo. Es una suerte tener ese tipo de futbolistas", admitió.

"Los malos son esos que un día te ponen una mala cara, otro día te hacen un mal gesto, etc. Pues eso no se puede vivir, eso es insufrible en un vestuario. Pongo en valor a los jugadores que tienen menos oportunidades de jugar hasta ahora, pero que luego demuestran que cuando tienen oportunidades son decisivos. Y no tengo más que tirar hasta la historia más reciente que fue el partido de Portugal", se reivindicó.

"En octavos están los ocho mejores equipos del mundo, entenderemos que es un nivel ya superior. Obviamente nuestra mentalidad está pensada en llegar más allá, pero en cualquier caso eso lo valoraréis vosotros. En el proceso, en la satisfacción de haber hecho las cosas bien, hemos hecho las cosas que hay que hacer para estar hasta el día de hoy aquí y mañana creemos que nos tiene que ayudar a superar al rival", concluyó.