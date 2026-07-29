De la Fuente dona una camiseta de 'La Roja' a Telefónica: "Seguiremos caminando, pero con principios"

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, posan con la camiseta del Mundial de 2026 que ha donado la RFEF a la compañía de telecomunicaciones para su museo. - TELEFÓNICA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró este miércoles que el equipo nacional "seguirá caminando", aunque siempre con una "base sólida de principios", y se declaró "emocionado" en su visita a la sede de la compañía de telecomunicaciones Telefónica tras la conquista de la segunda estrella en el Mundial de 2026.

"Creedme que estoy tremendamente emocionado. No esperaba este recibimiento, que lo hago extensivo a los jugadores que son los protagonistas de esta bonita historia y a un grupo de trabajadores que están conmigo día tras día. Hoy me siento privilegiado de estar aquí, pero no podíamos venir todos", confesó De la Fuente junto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, en el acto en el edificio de la Ronda de la Comunicación en Madrid.

El seleccionador nacional no ocultó su emoción por ver a "mucha gente joven con brillo en los ojos". "Es un orgullo de país y esto es una grandísima responsabilidad. Intentaremos seguir caminando, pero siempre con una base sólida de principios que sirvan para los jóvenes y para el futuro. Gracias por apoyarnos, la cercanía y hacernos sentir orgullosos de ser españoles", aseguró.

Por su parte, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, agradeció a De La Fuente haber logrado una "victoria tan extraordinaria", en la que les pudo acompañar la empresa de telecomunicaciones como patrocinadora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Cuando patrocinamos no hacemos publicidad sino que apoyamos a grandes proyectos del país. Quiero destacar a De la fuente porque cuando escoge personas piensa en que sean buenas personas", comentó Murtra.

Murtra reconoció la labor realizada por el seleccionador para lograr el segundo Mundial, tras el de 2010 en Sudáfrica. "Gracias por lo que has hecho antes y durante el torneo, por cómo se ha jugado y por dar un ejemplo de deportividad, trabajar en equipo y humildad. Gracias por darnos un momento de felicidad y participar en una victoria tan grande", concluyó.

Posteriormente, Luis de la Fuente acudió al edificio central de Distrito Telefónica en Madrid para entregar al museo de la compañía una camiseta del Mundial de 2026 firmada por él, en un acto en el que estuvo acompañado por Marc Murtra.

Después del acto privado entre De la Fuente y el presidente de Telefónica, el técnico de Haro salió al exterior del edificio para saludar a los centenares de aficionados, vestidos con la camiseta de la selección, que estaban esperando, y agradecerles su apoyo. Para concluir el evento, el seleccionador y el máximo representante de Telefónica se hicieron una foto de familia junto a la afición.