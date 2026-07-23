De la Fuente: "Dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, fue entrevistado en el Telediario de Televisión Española (TVE). - EVELYN SAN MIGUEL/RTVE

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, reiteró que dudar del centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández 'Rodri', jugador más destacado (MVP) del torneo, era un "insulto a la inteligencia", y subrayó que ver a toda España unida por el título de campeona del mundo en Estados Unidos "es un orgullo muy grande".

"¿Consciente de lo que he conseguido? No, no, estoy seguro de que todavía no. Necesito todavía más días para asimilar todo lo que hemos vivido, todas las emociones, todos estos últimos momentos que han sido increíblemente emocionantes. Necesito unos días. Empiezo a entender y a ver cosas, pero creo que necesitaría todavía un poquito más", manifestó en declaraciones al Telediario de TVE que recoge Europa Press.

En este sentido, el seleccionador nacional indicó que es de ese tipo de personas que cree que "uno es más feliz en la medida que ve a la gente feliz". "Y ver esas caras de alegría, esos ojos brillando, a niños, a mayores, a todo un pueblo en la calle, celebrando contigo la consecución de un título, es la mayor de las felicidades. Disfruto viendo a la gente disfrutar, y ver a un país unido, con un objetivo común, es un orgullo muy grande", destacó.

Asimismo, el técnico destacó el comportamiento "increíble" de la afición en su pueblo natal, Haro (La Rioja). "Sé que mi pueblo y mi tierra está entregado y ya saben que les quiero tanto y me siento muy querido además", apuntó el preparador de 'La Roja', que recordó que han acuñado el término 'La Familia' para referirse a jugadores, cuerpo técnico y resto de la expedición.

Reconoció que se emociona viendo el gol de Ferrán Torres, y que ha vivido un "camino llano" en los 52 días de concentración a pesar de las críticas por el estreno en Mundial contra Cabo Verde y el juego de Rodri Hernández.

"Con todo el respeto, y no quiero faltar a nadie, dije que dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística, obviamente. Es el mejor jugador del mundo en su posición, sabiendo que tenemos detrás de él a Martín Zubimendi, que es también otro de los grandes, seguramente el segundo mejor del mundo. Pero sabíamos que teníamos que cumplir un proceso y los plazos que teníamos previstos. Fue creciendo partido a partido, y es que Rodri estando a 50% es mejor que muchísimos otros jugadores", comentó.

Acerca de Lamine Yamal, se declaró "encantadísimo" y "feliz" por el rendimiento del extremo del FC Barcelona porque cree que el Mundial va a ser un "salto cualitativo en su formación" y en su "crecimiento como futbolista". "Ya es un futbolista 'top' fantástico, pero tiene 19 años y debe seguir creciendo, madurando y en este Mundial ha tenido que poner en práctica ese otro tipo de fútbol para beneficiar al equipo. Y lo ha hecho de una manera muy natural", ensalzó.

EL "INTOLERABLE" COMPORTAMIENTO DE ARGENTINA

Por otro lado, aseguró que no se dio cuenta del comportamiento violento de algunos jugadores argentinos al término de la final del Mundial. "En el momento de esos acontecimientos no me di cuenta. Fue una cosa muy rápida. Pero, en cualquier caso, eso es intolerable, inadmisible y no se puede permitir. Hay futbolistas de esa dimensión futbolística que yo he alabado, y tienen a un grandísimo entrenador que seguro que lo ha pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones. No es tolerable, y lo que sí creo que hay que destacar es nuestro comportamiento. Ante ese tipo de agresiones, nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas y la actitud de buenos deportistas y grandes futbolistas", alabó.

Asimismo, se refirió a su futuro en el banquillo nacional más allá de la Eurocopa de 2028, hasta la que tiene contrato y que se disputará en el Reino Unido e Irlanda. "Hace tiempo un periodista me hizo esta pregunta: 'Luis, ¿te gustaría estar en el Mundial de España? No lo pongas de titular, pero si tú me preguntas ... cómo no me va a gustar. Si es el orgullo más grande que puede tener un entrenador, ser seleccionador de tu país, dirigir a la selección española. ¿Cómo no va a gustarme? Yo también soy muy cortoplacista y estoy pensando en los partidos que tenemos en septiembre y octubre. El Mundial próximo lo vemos lejísimos", señaló.

No obstante, añadió que, si se cumplen los plazos y "todos los requisitos futbolísticos y profesionales", no lo descarta. "¿Por qué no? Gracias a todo el país, a toda España, por haber estado volcados con nosotros. Hemos sentido, incluso en la distancia y dentro de esa burbuja que nos habíamos creado, vuestro apoyo y afecto. Es un orgullo grandísimo ser español", concluyó.