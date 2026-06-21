De la Fuente: "Hemos corregido y recuperado sensaciones"

Luis de la Fuente - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, celebró que su equipo haya "recuperado sensaciones" con la goleada (4-0) a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026, al tiempo que defendió el "pique" de sus jugadores como una "reacción normal".

"La parte más importante es que este equipo tiene un margen de mejora excepcional. Estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no funcionaron, pero eso es gracias a la actitud, ambición de este equipo", dijo en rueda de prensa en el Estadio de Atlanta.

'La Roja' se desquitó del debut sin goles (0-0) contra Cabo Verde el pasado lunes, confirmando que, como había avisado el propio seleccionador, estaban "picados". "Este equipo es muy saludable, la actitud es encomiable. El pique es una reacción normal que tiene que tener cualquier ser humano ante la crítica", afirmó.

"Ellos estaban picados en su orgullo. Esos comentarios les hacen activarse, y está muy bien. Ha sido un gran primer tiempo y el segundo, de otra manera, el análisis es muy positivo y nos da calma, seguridad", añadió, pensando en otro duro encuentro contra Uruguay en busca de ser primeros del Grupo H para el billete a los cruces.

El técnico riojano fue preguntado además por la presencia finalmente de Lamine Yamal en el once y su sustitución al descanso. "Estaba pactado, había que seguir trabajando bien, pero su aportación era lo que necesitábamos para el siguiente partido contar con él la totalidad del tiempo", comentó.

El atacante del FC Barcelona marcó el primer gol. "Se ha visto bien, ha terminado el primer tiempo muy contento. Está de vuelta, está en perfectas condiciones, igual que Nico Williams. El siguiente que tiene que recuperarse es Víctor Muñoz", afirmó, antes de valorar la actuación de Mikel Oyarzabal, uno de los señalados en el primer partido por esa media hora que estuvo sin tocar el balón.

"La gente que entendemos de fútbol lo tenemos supervalorado. El impacto que tiene Mikel en la selección es brutal, seguramente no hay otro en el mundo con esta incidencia. Hoy récord de dos goles y una asistencia en 24 minutos, todo tiene su porqué, sí reivindico a Mikel, me encantaría que en España también lo hiciéramos, puede marcar una historia excepcional con España", dijo.

Además, De la Fuente valoró la presencia de Pedri algo más en la creación. "Hemos sido superiores por dentro en la distribución de juego. Hoy había más espacios, es verdad. Olmo ha estado más cómodo. Es un planteamiento que ha salido bien, en base al estudio del rival y se ha dado el partido como queríamos. Los extremos han estado a un nivel fantástico. Tenemos la suerte de tener unos futbolistas muy implicados", terminó.