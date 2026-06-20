De la Fuente: "Los jugadores están muy picados, la crítica injusta motiva más"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente - RFEF

"Veremos si los cambios son necesarios, creo que sí"

"No hay ningún drama pero ahora hay que ganar"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó que sus futbolistas están "escocidos y picados" porque la "crítica injusta motiva más", con lo que se mostró seguro de una mejor versión de España este domingo en el segundo partido del Mundial contra Arabia Saudí, obligados a ganar.

"La gente está entregada en España y este equipo se lo merece, se lo ha ganado. Respetamos todo lo que se pueda pensar pero en nosotros no hay desánimo. Estamos ansiosos por volver a competir y recuperar la sensación previa a hacer cinco días", dijo en rueda de prensa previa al partido en Atlanta (Estados Unidos).

"No hay dudas, hay que analizar conceptos y ver en qué puntos se ha estado mejor. Se haya ganado o perdido, desde el espíritu de la mejora. Veremos si los cambios son necesarios, creo que sí. Hacer algún cambio que aporte cosas diferentes a una idea", añadió.

Una de los posibles novedades con respecto al empate contra Cabo Verde (0-0) en el debut sería la entrada en el once de Lamine Yamal, aunque De la Fuente no confirmó nada. "Lamine está bien, es la mejor noticia, veremos el tiempo que consideramos oportuno. Está con unas ganas tremendas de hacer algo importante en este Campeonato. Lo más importante es cuidar la salud de Lamine. Mañana lo veremos", dijo sobre un Lamine para el que pidió no cargar de presión.

"Lo mejor para España será lo que decidamos antes del partido. Luego, cabrán multitud de interpretaciones dependiendo de cómo haya transcurrido el partido. Veremos si nos interesa Lamine en el planteamiento inicial o después. Hemos jugado muchos partidos sin Lamine, con Baena por ejemplo, y lo hemos hecho fenomenal. Gavi también lo ha hecho muy bien. Este partido es diferente y seguro diferente de lo que vamos a ofrecer mañana, mejor", añadió.

Además, el preparador riojano insistió en los puntos a tener en cuenta. "Por nuestro estilo llevamos a los equipos al bloque bajo, ojalá todos nos plantearan una actitud más agresiva, pero entiendo y respeto, cada uno tiene que usar sus armas. Tenemos que estar más acertados a la hora de atacar ese tipo de sistemas", dijo, al tiempo que desveló que sus futbolistas están "picados".

"El otro día no estuvimos finos, nos faltó velocidad de balón, ganar duelos en ataque, la circulación rápida y generar y aprovechar espacios. No hay ningún drama, pero ahora hay que ganar mañana y ya está. No tenemos urgencia ni sensación de agobio. Es un equipo con carácter competitivo tremendo y que está escocido, y a veces la crítica, aunque injusta, motiva mucho más, un efecto que viene bien. Los futbolistas sí leen todo, y les puede afectar más o menos, pero están muy picados, mañana la cara va a ser diferente", afirmó.

De la Fuente tampoco habló del posible cambio en el centro del campo, sobre todo con la entrada de Dani Olmo. "El planteamiento es ser nosotros, hacer que el balón corra otra vez mucho, que seamos nosotros otra vez. Intento sacar a mis jugadores el máximo rendimiento. De lo táctico ya hablamos mucho durante la semana, pero hay momentos en los que hay que tirar del corazón. Tenemos que estar en nuestra mejor versión", comentó.