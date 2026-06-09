De la Fuente: "No tiene nada que ver un chico de 18 años con Lamine, o uno de 20 con Nico, son muy maduros"

Luis de la Fuente, head coach of Spain looks on during the friendly international football match played between Spain and Iraq ahead the FIFA World Cup 2026 at Abanca Balaidos stadium on June 04, 2026, in A Coruna, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, defendió que "no tiene nada que ver un chico de 18 años con Lamine (Yamal), o uno de 20 con Nico (Williams)", ya que considera a los dos futbolistas "muy inteligentes y muy maduros".

"La impaciencia siempre te genera algo de intranquilidad, algo de tensión, pero no, lo llevamos muy bien, tenemos el trabajo ya perfectamente estructurado. Lo único que me inquietan son las lesiones de los jugadores, lo demás está controladísimo. Casi hasta los resultados", expresó el seleccionador en una entrevista a GQ España.

El riojano analizó también los calendarios cada vez más cargados de partidos en el fútbol actual. "Habría que analizar si verdaderamente podemos tener unas competiciones con menos partidos. Ahora, también es verdad que es difícil, porque las competiciones son las que son. Los clubes también aceptan las competiciones como son, al principio de la temporada, que es el momento de reunir a todos los actores del fútbol, las federaciones, FIFA, UEFA y clubes, y que todos expresen sus sensaciones, experiencias o ideas", señaló.

De la Fuente también destacó la labor de los jugadores más jóvenes de la selección, "jugadores muy especiales", porque "su madurez no se corresponde con su edad". "Son gente ya muy madura para la edad que tiene, gente muy preparada, con capacidad de entender e interpretar el desarrollo del juego, que es una parte imprescindible para un futbolista. Estos son superdotados en esas materias", dijo, centrándose en Lamine Yamal y Nico Williams.

"No tiene nada que ver un chico de 18 años con Lamine, o uno de 20 con Nico. No tiene nada que ver, son jugadores, futbolistas, muy inteligentes, muy maduros", agregó sobre los jugadores del FC Barcelona y del Athletic Club, respectivamente.

Porque la edad no es relevante para De la Fuente. "Hemos llegado a tener en la selección, en la Eurocopa concretamente, jugadores de 16 años, como Lamine, y jugadores de 39 como Jesús Navas. Quiero decir que en la convivencia, cuando diriges personas con valores y principios, con una idea común de lo que quieren conseguir, no hay edad que valga. Y esto está construido sobre un marco que es innegociable, que es el respeto. Y en el respeto no hay edad", sostuvo.

Sobre si el fútbol es más técnico o táctico, el técnico riojano reconoció que ahora "es muy físico, se corre mucho", porque "han cambiado los conceptos". "Hace 10 ó 12 años eran importantes las posesiones largas, un mayor dominio del juego. Hoy los equipos con poca posesión son capaces de ganar partidos y con contundencia", analizó.

"Si algo tenemos entre nuestras fortalezas es precisamente esa versatilidad a la que te hacía referencia antes, que es lo que nos hace ser un equipo que es capaz de competir al máximo nivel en diferentes circunstancias y situaciones. Solo pido salud para los futbolistas, para que lleguen en un buen momento y puedan desplegar todo su potencial en situaciones de máxima exigencia", añadió.

Así, comparó esta selección con la de 2010, campeona del mundo en Sudáfrica. "Hay fundamento, hay base para pensar que se puede competir por estar a la altura de aquella, que fue magistral, fue algo tremendo. Pero eso no lo ha hecho nadie más en la historia, que yo sepa, si solo lo ha conseguido esa selección es por algo", valoró.

Aunque tiene claro que "el fútbol español es el fútbol que mejor entiende e interpreta las situaciones del juego". "El futbolista español tiene una ventaja sobre los futbolistas de otras nacionalidades, interpreta muy bien el juego y tiene una calidad técnica muy alta. Desde el punto de vista táctico, lo tiene todo muy trabajado porque en España hay muy buenos entrenadores", explicó.

Y sabe que el protagonismo es de los jugadores. "Lo tengo clarísimo: aquí, las auténticas estrellas y protagonistas de esta historia son los futbolistas. Yo no quiero quitar protagonismo a los futbolistas. Es más, cuando veo a algún entrenador, por mi profesión, que quiere ser más protagonista que los futbolistas, lo siento, no me gusta. Yo le doy el protagonismo a los verdaderos artistas de esta historia, que son los futbolistas", defendió.

"Ahora, tienen que entender y tenemos que entender que para gestionar a esos futbolistas que individualmente son buenos hace falta un buen entrenador. Si no hubiera alguien que es el nexo común, que es el gestor de todas esas emociones, que transpone lo que significan, no serían nada, y ahí es donde toma importancia nuestra figura. Pero te vuelvo a decir, siempre a la sombra de los protagonistas", zanjó.