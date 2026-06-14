De la Fuente: "El partido de Cabo Verde es el partido más importante del Mundial"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, antes del debut en el Mundial 2026 - RFEF

"Lamine está en perfectas condiciones"

Sobre Cucurella y el Real Madrid: "Si surge una buena noticia para alguien del grupo lo celebramos"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, quiso dejar claro que "el partido más importante del Mundial" es el de este lunes contra Cabo Verde, debut de una campeona de Europa que mantiene su idea de equipo y "familia" con los "mejores jugadores del mundo", entre ellos un Lamine Yamal "en perfectas condiciones".

"La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Ha llegado a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos. Están todos disponibles. Algunos no están para empezar y jugar una carga importante, pero veremos cómo se desarrolla el encuentro", dijo este domingo en rueda de prensa.

España debutará este lunes en el Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos) y el técnico riojano, "sabiendo que están todos disponibles", mantiene "la idea que tenía en un principio" para su once, aunque no dio pistas con Lamine ni con un Nico Williams que tampoco se le espera de titular tras lesión. "Es un proceso parecido. Lleva menos y es otra lesión, pero el proceso es parecido. Veremos en qué lugar nos encontramos cuando tengamos que tomar la decisión", comentó.

Por otro lado, De la Fuente fue preguntado por el rumor de este mismo domingo sobre el inminente fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid. "Conozco muy bien a todos los jugadores, sé del compromiso que tienen, esto ya lo hemos vivido. No genera ningún contratiempo ni ninguna situación incómoda. Nadie del equipo haría nada que pueda perjudicar al grupo. Si surge una buena noticia para alguien del grupo lo celebramos", afirmó.

"Soy muy práctico, la vida me ha enseñado a dar pasos cortos pero seguros. Ha sido ir quemando etapas. Soñé con hacer bien mi trabajo en el día a día. Haciendo las cosas bien, seguro y coherente, más veces que no, salen las cosas. Estoy en el mejor momento de mi vida y quiero disfrutarlo. Es una competición que vemos hay una gran igualdad. El nivel de algunas selecciones que no tienen el reconocimiento mediático", dijo ante su primer Mundial.

"Si algo nos caracterizamos es considerar el reto innmediato el reto más importante de la vida. Para nosotros, el partido de Cabo Verde es el partido más importante del Mundial, así lo afrontamos. En la medida que hagamos así, estaremos más cerca de sacar el partido. Si alguien piensa que Cabo Verde va a ser un partido fácil se va a equivocar", añadió.

Por otro lado, De la Fuente, relajado y deseando que llegue el debut, destacó la "familia" dentro del vestuario. "Somos una familia, esta unión que existe entre este grupo, es algo muy potente, es una de nuestras fortalezas. Es saludable trabajar así. No hay nada mejor que hacer las cosas por los demás, es imprescindible en un vestuario", comentó.

"Hay frases que se dicen por gusto literario, en la vida se pierde más que se gana, y en el deporte. Lo importante es el carácter, la actitud, esa es la mentalidad ganadora. Sé que este carácter, estos futbolistas lo tienen de serie, es positivo de cara a afrontar cualquier competición", añadió.

Por otro lado, el técnico de 'La Roja' habló de la importancia de un primer partido. "Das imagen de seguridad, de fortaleza, confianza, eso significa el primer partido. Los futbolistas se van a encontrar más seguros. Los equipos que se meten más rápido en la competición están más cerca de ganar. Estar concentrado desde el primer momento, estar metido como si fuera el último partido. El primer partido es clave, empezar bien, por los tres puntos y el aspecto psicológico", confesó.

Además, De la Fuente recordó que tiene a "los mejores" y que alguno se tendrá que quedar fuera, igual que con la portería, donde tiene "tres porteros excepcionales". "Están todos perfectos. Han entrenado con normalidad. Creo que es el mejor centro del campo del mundo. Tenemos al Balón de Oro, a Zubimendi, que podía serlo. Fabián, Pedri, Olmo, Baena... No me quiero olvidar de alguno. ¿A quién quito? Habrá futbolistas muy buenos que a veces se tendrán que quedar sin jugar", apuntó.

"Es la suerte de esta selección. Aceptan el rol y es una suerte. Son los mejores jugadores y el mejor equipo del mundo", añadió el seleccionador, exigiendo a los suyos que "mejoren" en cada torneo porque tienen "un recorrido muy largo", después de ser ya campeones de Europa y de la Liga de Naciones.