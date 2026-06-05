De la Fuente: "Pretendemos llegar en perfectas condiciones al día 15"

Luis de la Fuente - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, explicó que el objetivo de este jueves contra Irak, amistoso que se saldó con empate (1-1) en Riazor, era recuperar ritmo competitivo, cumpliendo "plazos" para "llegar en perfectas condiciones al día 15 de junio", debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde.

"Se lo merecían todos. Siempre estamos un poco guardando, han debutado todos, nos han ayudado mucho, son jugadores de mucho futuro, veremos a muchos en la absoluta. Se ha cumplido un objetivo más. Hoy pretendíamos hacer un trabajo más condicional, más físico, que los jugadores se adaptaran a la competición. Era un día de sensaciones. No ha habido lesionados", dijo en rueda de prensa.

De la Fuente explicó así la oportunidad que dio a los nueve jugadores de apoyo de esta semana, ocho debutantes con la absoluta en Riazor, y apuntó a una nueva fase desde este viernes, cuando ya viajan a Estados Unidos y con el amistoso contra Perú. "Mañana entramos en otra fase. El próximo partido será diferente, otros jugadores, exigencia, ritmo, intensidad. Estamos en Estados Unidos y nos hace el foco claro de dónde tenemos que mirar", comentó.

"Era un partido importante, no entendemos de amistoso. Buscábamos unos objetivos. Primero, ganar, pero luego una serie de condiciones en cada jugadores y en el plano físico fundamentalmente. La idea que tengo sigue siendo la misma. Quedan 11 días para nuestro debut y todavía hay otro el día 8. Queda mucha preparación, pero tenemos claro cuál es el equipo que va a empezar", añadió.

Por otro lado, el técnico de la 'Roja' recordó que es normal ver resultados raros estos días. "Todos estamos en esa fase, estamos en la fase de que los jugadores se aclimaten, se adapten a la nueva realidad, después de unos días parados, coger ritmo en un escenario que nada tiene que ver con la rivalidad de clubes", dijo.

"Esto es mucho más duro, más exigente. Es normal que los jugadores hayan tenido un pequeño bajón, lo tenemos previsto todas las selecciones. Nosotros pretendemos llegar en perfectas condiciones al día 15 y de momento vamos cumpliendo los objetivos", apuntó el preparador riojano.

Además, De la Fuente, que felicitó a los trabajadores de Riazor por tener el campo en perfectas condiciones tras la celebración del ascenso del Deportivo, vio como "muy buenas noticias" el regreso de Mikel Merino. "Es una de las buenas noticias, muy buenas, porque nos ha demostrado que está en buenas condiciones, que va a ir creciendo con la carga de trabajo", comentó.

Por otro lado, el seleccionador nacional elogió a una Irak que tendrá un duro grupo en el Mundial contra Francia, Noruega y Senegal. "Han ofrecido ser un equipo con mucha intensidad, ritmo, juego asociativo, me ha parecido un equipo muy interesante. Nos han puesto muchos problemas. Hemos tenido problemas para evitar su progresión. He visto un equipo dinámico, con buenos jugadores", terminó.