De la Fuente: "Ha sido una lista muy madurada y analizada"

Luis de la Fuente, head coach of Spain, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Luis de la Fuente at Camilo Jose Cela University on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que su lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está "muy madurada y analizada", y ha dejado claro que el "rendimiento" que están dando ha sido clave para citar a Eric Garcia (FC Barcelona) y Marc Pubill (Atlético de Madrid), y que la portería está bien cubierta porque los tres son de "absoluta garantía".

"Creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses y en todas las demarcaciones genera dificultad porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos", ha apuntado De la Fuente tras dar su lista de 26 convocados en el 'Espacio Movistar'.

En cuanto a la portería, ha recordado que ha repetido "en muchas ocasiones" que cuentan con "los mejores porteros del mundo". "Quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía y merecedor a poder incluso jugar de titular. Encontramos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante", ha subrayado tras decantarse por Joan Garcia en lugar de Alex Remiro.

El riojano no ha querido hablar de las ausencias de Dean Huijsen y Robin Le Normand, y se ha centrado en hablar de Eric Garcia y Marc Pubill, de los que ha elogiado su "rendimiento". "Cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad y de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno porque están viviendo además un momento muy bueno, en lo personal y en lo futbolístico, pero porque creo que están haciendo además una gran campaña", ha remarcado.

"Ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que van a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión. Y estamos deseosos ya de que se integren con la dinámica de familia porque ya les conozco. Eric ha estado conmigo desde la Sub-19, y a Pubill le conozco de las etapas que ha estado con la Sub-21 y la selección olímpica también, así que sé que van a estar perfectamente integrados rápidamente con nosotros", ha añadido.