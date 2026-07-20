De la Fuente: "Siento orgullo, esta generación son un ejemplo para los jóvenes españoles"

Luis de la Fuente, head coach of Spain, looks on during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, expresó su "orgullo" por haber acompañado a la generación de jugadores de 'La Roja' que este domingo se ha proclamado campeona del mundo, por segunda vez en su historia, tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey, y que son, según él, "un ejemplo" para los jóvenes.

"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con unos grandes futbolistas, con un potencial y talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto, es un honor", dijo en declaraciones a Televisión Española (TVE) que recoge Europa Press.

De la Fuente admitió estar "muy emocionado" después de echar la vista atrás. "Me han dicho: 'Míster, hemos ganado todo, y eso es maravilloso. Son una generación de futbolistas que son un ejemplo para los jóvenes españoles. Juntos somos más fuertes. El partido se tenía que haber decantado bastante antes, pero las grandes intervenciones de Dibu han impedido que nos pusiéramos por delante antes. Esto es una final de Campeonato del Mundo, pero como nos gusta sufrir estábamos preparados para todo", sentenció.

El seleccionador nacional recordó a su antecesor Vicente del Bosque, el técnico que hizo campeona del mundo a 'La Roja' en Sudáfrica 2010. "Ya sabéis la admiración que siento por Vicente y, sobre todo, estoy orgulloso de lo que significa para nuestro país. En una final cada uno tiene que utilizar sus armas. Ante grandes equipos es igual que estés con uno menos porque en cualquier situación de balón parado te pueden generar problemas. Pero ha pasado lo que tenía que pasar, lo que en fútbol creo que era justo y es que ganara España", concluyó.

En rueda de prensa, De la Fuente siguió en la línea del billete a la final contra Francia, saboreando "la felicidad", y sobre todo ese "orgullo y satisfacción". Además, el técnico de 'La Roja' confesó que, cuando marcó Ferran en el MetLife de Nueva Jersey, se acordó de Vicente del Bosque, pidiendo calma después del gol de Andrés Iniesta en el 116' del primer Mundial de España.

"Me acordé del momento de Vicente pidiendo calma. Era una historia que ya habíamos vivido, intentando mantener la calma. He recordado esa secuencia. Ha terminado igual de feliz que aquel momento", dijo sobre el instante del gol de Ferran en el 106'.

Por otro lado, De la Fuente recordó lo que les dijo a sus jugadores, y lo que alguno le contestó después del título. "Además de la charla técnica, ha habido una frase que hemos dicho: 'señores, tenemos una cita con la historia, vamos a llegar los primeros'. Y en la prórroga, era recordarles que estábamos haciendo un gran trabajo, que teníamos el partido controlado, pero que un despiste podía costar un gol. Hemos mantenido la tensión", apuntó.

"Después de terminar el partido, ha habido futbolistas, los que más llevan, que me han dicho. '¿Míster, ahora, que nos queda por ganar? Hemos ganado todo en todas las categorías'. Hemos concluido que el próximo partido de septiembre, porque este equipo es incansable", añadió.

"Estamos muy contentos porque la trayectoria de este equipo y el esfuerzo y el trabajo, eso nos va a hacer mejores de cara al futuro también", insistió, antes de ser preguntado por la promesa de varios futbolistas de tatuarse el rostro de su seleccionador.

"Yo ya no estoy en edad de llevar tatuajes. No, ya no. Pero han cometido un error. Como son hombres de palabra, son gente seria, la van a cumplir. Se han equivocado, pero bueno, lo disfrutarán. Tampoco soy tan horrorosamente feo. Que se lo pongan en un sitio que no se le vea mucho, pero me hace gracia y estoy orgulloso de que cumplan su palabra. Sobre todo, si dices una cosa, hay que cumplirla. Así que estoy feliz por eso también", afirmó.

Por otro lado, De la Fuente tuvo palabras para un Lionel Scaloni que poco antes que él abandonó la sala de prensa entre lágrimas. "Nos hemos abrazado, dado las gracias. Aprovecho para agradecerle todo lo que me ha enseñado. Me explicó lo difícil que es estar aquí, me sirvió de mucho y trato de aprender mucho. Entiendo su estado, pero tiene que estar muy contento de su trayectoria. Tiene todavía un gran recorrido, es joven, le he dicho que nos lo merecíamos ganar nosotros", terminó.