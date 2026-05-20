De la Fuente subraya que habrá solo "tres porteros" en su lista para el Mundial

Luis de la Fuente, head coach of Spain, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Luis de la Fuente at Camilo Jose Cela University on May 12, 2026 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha afirmado que llamará solo a "tres porteros" para su convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ha añadido que "la lista de 26 va a ser la lista de 26" aunque incluya a otros jugadores que ayuden de forma puntual, pero sin opciones de ir al torneo que se celebrará este verano.

"Estamos muy ilusionados, impacientes, con ganas de que llegue el momento. Llevamos ya muchísimo, muchos meses, trabajando en el Mundial. No en la lista, que ya está decidida, pero es verdad que hasta última hora hay que estar muy pendiente de las lesiones, etc.", dijo De la Fuente en el episodio publicado este miércoles del pódcast 'El Camino de Mario'.

En ese programa, el exfutbolista y presentador Mario Suárez le preguntó si convocará a tres o a cuatro guardametas y el seleccionador fue tajante. "Tres porteros. Me encantaría llevar a los cinco o seis que han estado con nosotros y que son tan maravillosos porteros, pero creo que los tres porteros que vayan a venir son excepcionales", indicó al respecto.

"Es posible que pueda haber algún jugador que no haya venido con nosotros hasta ahora", desveló. "La idea que tenemos es convocar a 26 jugadores y luego ver si necesitamos algún jugador para que venga a ayudarnos. Porque hay que tener en cuenta que puede haber jugadores que están jugando la final de Champions", explicó De la Fuente.

"Pudiera darse la circunstancia de que hubiera jugadores que vengan de un perfil determinado para ayudarnos y luego ya pues... pero la lista de 26 va a ser la lista de 26", apostilló el entrenador riojano de la 'Roja', que luego conversó sobre su metodología y cómo lidiará con el Mundial.

"Nuestra fortaleza es nuestra unión, el sentimiento de equipo. En la Eurocopa nosotros acuñamos ese término de 'familia' de una manera natural. Pasábamos mucho tiempo juntos y un día se me ocurrió decir que parecíamos más una familia, que estaba más tiempo que en mi casa juntos. Se quedó un poco el término de 'familia', 'familia', 'familia' y lo decían los jugadores de manera natural", recordó De la Fuente sobre el vestuario.

"Nadie habló nada y ellos lo fueron diciendo, saliendo en diferentes declaraciones de manera natural. Esa es nuestra fortaleza; el grupo, el equipo. Obviamente, con una base de que son muy buenos, que son los mejores jugadores del mundo", apuntó. Aun así, advirtió que "habría que mejorar" en más aspectos porque cree que "hay que mejorar cada día".

"Necesitamos ser mejores porque, si no, mañana el rival también va a crecer", recalcó De la Fuente, quien luego comentó que "la falta de compañerismo, la falta de solidaridad y la falta de generosidad" son las características que a él más le repelen en su vínculo con los jugadores.

"Es tremendo que haya futbolistas que, después de estar en la selección, ahora parece que le estamos dando el valor que tienen. Me da a veces un poco rabia que futbolistas como Fabián, como Martín Zubimendi, como Mikel Merino, como otros que se han tenido que ir a jugar fuera o como otros futbolistas no están en la Liga española", comentó.

"Es que eran futbolistas que cuando había que invertir por ellos en precios asequibles, no se pagó; y se pagaron cantidades más desorbitadas por otros jugadores que no son la mitad de buenos que son estos, o por ellos mismos", ahondó De la Fuente en su defensa de la selección española.

"Creo que el futbolista español es el mejor del mundo por muchos conceptos; por capacidad táctica, técnica, ya en el físico estamos igual que en otros tiempos en otros países. Y la interpretación del juego. Entienden claramente las diferentes opciones de juego que puede darse en diferentes partidos, diferentes fases del juego. Entienden esa interpretación, en eso es único el futbolista español", argumentó.

Más tarde salió a la palestra el nombre del lateral derecho madridista Daniel Carvajal. "Dani es un hombre muy querido por todos nosotros y por mí especialmente porque ha sido un gran capitán. Ha sido un comportamiento profesional, humano, un ejemplo. Y ahora no está teniendo un buen momento. Ojalá tuviera minutos, pudiera jugar, pudiera demostrar todo el potencial que tiene y que seguro que va a seguir demostrando", analizó sobre eso.

"Pero insisto, ojalá se recupere, ojalá vuelva a jugar y ojalá esté en disposición, pero ahora realmente es difícil que pueda estar en condiciones de poder competir en un Mundial", lamentó el seleccionador. No en vano, tiene varias 'patatas calientes' de cara a dar su convocatoria.

De hecho, podría convocar al culé Pablo 'Gavi'. "No es porque le hayamos regalado nada, se lo ha ganado él y se lo ha ganado después de dos lesiones gravísimas, de superación, de esfuerzo, de mucho trabajo. Y ahora la vida y el fútbol le devuelve todo lo que ha puesto sobre el asador, toda la carne que ha echado se le devuelve bien asada", subrayó.

"Ahora está en un momento muy bueno, muy importante para él, con mucha confianza y energía; vamos, que tiene energía para dar y tomar. Su lesión, la primera, nos hizo valorar que, cuando no está, es un jugador que se le echa en falta", concluyó De la Fuente, sobre Gavi, en clave mundialista.