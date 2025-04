Abel Caballero cree que Alfonso Rueda "sabe mucho más de lo que dice" sobre las sedes del Mundial 2030

VIGO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha trasladado este martes que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "sabe mucho más de lo que está diciendo" sobre el "escándalo monumental" de la elección de sedes para el Mundial masculino de fútbol de 2030, y le ha afeado que se hubiera quedado "callado" cuando se conoció la exclusión "indebida" de la ciudad del listado de estadios que acogerán partidos.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor olívico ha respondido a las declaraciones del propio Rueda este mismo martes en Vigo, cuando ha apelado a la unidad para lograr que Vigo sea sede y ha pedido no utilizar esta cuestión para la confrontación política.

Caballero ha criticado que el presidente gallego se hubiera pronunciado "como si no tuviera nada que ver con él, como si Vigo no fuera Galicia", y ha vuelto a denunciar que, cuando la ciudad se quedó fuera del listado de sedes, la Xunta no se sumó a la demanda del gobierno local para que se hicieran públicos los criterios de valoración y toda la información. "Para la Xunta era lo normal, le pareció normal que Vigo se quedara fuera", ha incidido, y ha reprochado la falta de apoyo autonómico a la candidatura olívica.

Al respecto, ha recordado que el primer pronunciamiento del gobierno autonómico fue del conselleiro Diego Calvo, que se refirió a las "eventuales carencias" del proyecto, e incluso a la "falta de influencia" del gobierno local. "Una expresión que raya en lo inadmisible, habla de favoritismo, de amiguismo (...), lo tienen que cesar, claro que (Rueda) tiene que destituir al conselleiro", ha insistido.

Por contra, ha subrayado que el Gobierno de España sí se ha pronunciado, a través del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que defendió que Vigo debe ser "sede titular" en el Mundial de 2030.

Caballero ha proclamado que la Xunta debe "exigir" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que "restituya" a Vigo como sede del Mundial "porque lo quitó de una lista". "¿O es que no se enteró el presidente de la Xunta de que esto es un escándalo monumental, de que toda España está hablando de esto?", ha cuestionado el alcalde.

"Lo que yo creo es que el señor Rueda sabe de esto mucho más de lo que está diciendo", ha concluido Caballero, y ha añadido que "toda España sabe" que Vigo fue "indebidamente excluida" y "parece que el señor Rueda no se enteró". "Bueno, es lo que yo digo, ya sabemos lo que Rueda opina sobre que Vigo sea sede del Mundial", ha sentenciado.