El conseller de Deportes, Berni Álvarez, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 29 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En el pleno del Parlament de Catalunya debate los dictámenes de los proyectos de ley de la Filmotec - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El 'conseller' de Deportes de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez, se ha referido a la posibilidad de que el Spotify Camp Nou en Barcelona acoja la final del Mundial masculino de fútbol del año 2030, y ha afirmado que será un recinto "más moderno todavía" y con más capacidad que el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

En una entrevista con 'El Periódico de Catalunya' y recogida por Europa Press este viernes, Álvarez ha apuntado que el objetivo del Govern catalán, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, es tener "las máximas opciones de poder acoger la final y presentar el mejor escenario posible para cualquier oportunidad que surja".

"Queremos liderar desde Cataluña. Al CSD se lo hemos dicho, a la FIFA también. Queremos tirar del carro porque nos puede dar más oportunidades", ha añadido Álvarez en alusión al Consejo Superior de Deportes y al máximo organismo rector del fútbol internacional.

Así, el 'conseller' ha explicado que se produjo una reunión entre el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y la FIFA: "Nos han puesto unos deberes y los estamos haciendo", ha dicho, y ha explicado que estos trabajos tienen que ver con la movilidad cuando el estadio esté acabado y donde podrían instalarse las 'fan zones', por ejemplo.

CÁNTICOS RACISTAS

Preguntado por los cánticos racistas que se produjeron en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) durante un encuentro amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Egipto, ha señalado que supone un "toque de atención" que sirve para poner de manifiesto que desde las administraciones se debe hacer más a este respecto.

En ese sentido, ha asegurado que "los protocolos llegaron tarde" y ha lamentado que estos incidentes puedan provocar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sea más reacia a llevar partidos de la 'Roja' a Cataluña.