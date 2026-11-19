Imagen de Miami - GMCVB

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó un impacto económico estimado de 1.720 millones de dólares (unos 1.575 millones de euros) en los condados de Miami-Dade y Broward, contribuyendo además a sostener un total de 11.435 empleos.

Así se desprende del Informe de Impacto Económico elaborado por la consultora SMRI (Survey-EDGE) para el Comité Organizador de Miami, presentado este jueves, que cifra en 275 millones de dólares (250,2 millones de euros) la recaudación fiscal generada para las administraciones locales, estatales y federales, de los cuales unos 109 millones (99,1 millones) correspondieron al estado de Florida y a los gobiernos municipales.

El gasto directo derivado del evento alcanzó aproximadamente los 980 millones de dólares (892 millones de euros). Por sectores, los servicios de alojamiento y restauración lideraron el retorno económico con casi 538 millones de dólares (489,5 millones de euros) en producción, seguidos por las áreas de entretenimiento, transporte y servicios profesionales.

Por distribución territorial, el condado de Miami-Dade concentró el grueso del impacto con 1.480 millones de dólares (1.346 millones de euros) y 10.235 puestos de trabajo respaldados, mientras que el condado de Broward registró 236 millones de dólares (214,7 millones de euros) y 1.200 empleos.

TURISMO Y AFLUENCIA DE VISITANTES

En el plano operativo y turístico, la sede de Miami albergó siete encuentros del torneo -incluidos un cruce de cuartos de final y el partido por el tercer puesto- que reunieron a 450.000 espectadores en el estadio, a los que se sumaron cerca de 600.000 asistentes en el recinto oficial para aficionados ('FIFA Fan Festival').

En total, el evento contabilizó 1,12 millones de visitas acumuladas y atrajo a más de 485.000 visitantes únicos procedentes de fuera de ambos condados.

Este flujo generó 573 millones de dólares (521,4 millones de euros) en gasto turístico específico y se tradujo en aproximadamente 512.000 pernoctaciones hoteleras durante la temporada estival.

"Los 1.720 millones de dólares (1.565 millones de euros) en producción económica representan oportunidades de negocio para nuestros emprendedores, empleos para nuestros residentes y un enorme impulso para nuestra economía turística", ha subrayado el presidente del Comité Organizador de Miami, Rodney Barreto.