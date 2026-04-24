Un especialista médico critica la presión en la recuperación de deportistas de élite como Lamine Yamal

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Spotify Camp Nou stadium on April 22, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El doctor Joel Cuesta, miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, ha advertido sobre "la presión en los tiempos de recuperación" de deportistas de élite como el futbolista culé Lamine Yamal debido a su reciente lesión en el bíceps femoral izquierdo, y que tiene como objetivo llegar a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

"Adelantar los tiempos más allá de los criterios clínicos puede aumentar el riesgo de recaída. Y también condicionar tanto el rendimiento como la evolución del deportista", ha señalado Cuesta en una entrevista.

En este contexto, el especialista ha puesto el foco en una dinámica "cada vez más presente" en el deporte de alto nivel, como "la presión por ajustar los plazos de recuperación a calendarios altamente exigentes".

"El bíceps femoral es el músculo que más frecuentemente se lesiona en el fútbol. Está muy exigido, y por tanto, con alto riesgo de lesión, en acciones de golpeo con la rodilla en extensión y sobre todo, en el final de la fase de balanceo del esprint", ha recalcado Cuesta.

Además, ha aseverado que "esta lesión tiene un riesgo de recaída cercana al 30 por ciento" y ha destacado que, "si se fuerza la vuelta, aumenta de forma significativa este riesgo". "Esta lesión puede condicionar tanto el rendimiento como la disponibilidad en competiciones clave como el Mundial de junio del presente año", ha agregado el médico.

Luego el rehabilitador ha dicho que "este tipo de lesiones suelen producirse por contracción excéntrica del músculo". El jugador nota una sensación de pinchazo y tiende a detenerse inmediatamente. "En ese momento, un cambio o detención de la actividad de forma precoz es fundamental para evitar que una lesión leve evolucione a una rotura de mayor gravedad", ha descrito Cuesta.

Por todo ello, ha subrayado que "el objetivo de la rehabilitación y readaptación es que el músculo recupere su capacidad para tolerar esfuerzos de alta velocidad y exigencia". "Es ahí donde se produce la mayoría de las recaídas", ha apuntado el especialista en rehabilitación.

"En una lesión de bíceps femoral, respetar los tiempos biológicos es la única forma de llegar en condiciones a una gran cita como el Mundial. Forzar puede parecer que acerca el objetivo, pero en realidad lo pone en riesgo", ha finalizado sobre jugar ese torneo con la selección española.