AMP. (Crónica) Alemania y Brasil golean y Cabo Verde avisa a España

Alemania - Finlandia, Mewa Arena - Christian Charisius/dpa

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Alemania dejó una buena imagen con goleada (4-0) ante Finlandia este domingo y Brasil arrasó (6-2) a Panamá en una jornada de amistosos de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mientras que Cabo Verde, rival de España, superó a Serbia (3-0).

Con un doblete y una asistencia de Deniz Undav, quien tuvo que abandonar el campo con alguna molestia, Alemania venció con autoridad, con goles también de Florian Wirtz y Jamal Musiala en el Mewa Arena de Mainz. Finlandia, que no logró clasificarse para el Mundial, sufrió la pegada local sobre todo en el segundo tiempo.

Undav, casi recién llegado a Die Mannschaft, brilló en los de Julian Nagelsmann, encuadrados en el Grupo E del Mundial junto a Curazao, su debut el 14 de junio, Costa de Marfil y Ecuador. Alemania jugará un último amistoso más de preparación el sábado seis contra Estados Unidos, anfitriona que ganó este domingo a Senegal.

El cuadro americano contó con una gran versión de Christian Pulisic, asistente del 1-0 de Sergiño Dest y autor poco después del 2-0 en los primeros 20 minutos del encuentro disputado en el Bank of America Stadium (Charlotte, Estados Unidos). Los Mauricio Pochettino se quedaron sin renta por un doblete de Sadio Mané, pero Folarin Balogun hizo el 3-2 importante para los anfitriones.

La selección estadounidense demostró que puede soñar con una buena actuación este verano en casa y se impuso a una Senegal que no perdía un partido desde hacía más de seis meses, más allá de la polémica final de la Copa África, y que será rival de Francia, Noruega e Irak en la Copa del Mundo dentro del Grupo I. Estados Unidos estará en el D, con Paraguay, Australia y Turquía.

Por otro lado, Cabo Verde, que será el rival del debut de España el 15 de junio dentro del Grupo H, superó (3-0) a una Serbia con ausencias importantes en el Estádio do Restelo (Lisboa). La selección africana, que ocupa el puesto 69 en el ranking FIFA y debuta en la Copa del Mundo este verano, se adelantó a los diez minutos con el delantero del Krasnodar Kevin Pina. Laros Duarte, quien entró al descanso, y Benchimol firmaron el segundo y el tercero en apenas cuatro minutos.

Mientras que la Brasil de Carlo Ancelotti se impuso con claridad y contundencia a Panamá en su preparación hacia su sexta estrella, con un once titular muy ofensivo. El jugador del Real Madrid Vinícius Júnior abrió el marcador pronto en Maracaná y también en la primera parte asistió a su excompañero Carlos Henrique Casemiro, justo después de que Matheus Cunha, en propia puerta, permitiera empatar a la selección panameña.

En el descanso, el de Reggiolo hizo hasta 10 cambios -ninguno de ellos fue Neymar Jr. que no estaba convocado; sí jugó Endrick- y se desató la locura en el mítico recinto brasileño. Hasta el 6-2, anotaron Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago -de penalti- y Danilo Santos, que hizo el sexto.

En la recta final, Carlos Harvey convirtió el definitivo 6-2 con el segundo de Panamá. Ahora, la 'Canarinha' viaja ya a Estados Unidos y se enfrentará a Egipto en Cleveland antes de debutar en el Mundial el próximo 13 de junio frente a Marruecos.