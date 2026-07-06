La FIFA permite jugar al goleador de Estados Unidos Balogun pese a su tarjeta roja

Folarin Balogun, Estados Unidos, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional de Estados Unidos Folarin Balogun podrá jugar contra Bélgica este lunes en octavos de final del Mundial 2026 que disputan como anfitriones, después de que la FIFA haya levantado la suspensión que acarreaba el jugador por la tarjeta roja en la ronda anterior contra Bosnia.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 del duelo de dieciseisavos de final por una entrada por detrás, complicando el billete que finalmente sellaron los de Mauricio Pochettino. Sin embargo, el delantero autor de tres goles en lo que va de Mundial estaba destinado a perderse al menos el siguiente encuentro, pero la FIFA anunció este domingo que levanta la sanción del jugador local.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco de la noticia que corrió como la pólvora en los medios de todo el mundo. "Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", apuntó en su red social Truth Social, haciendo referencia a una entrada de Balogun, autor del 1-0 contra Bosnia, que si bien no fue intencionada, sí dejó los tacos al rival por detrás.

Incluso, según de The New York Times, Trump llegó a llamar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara la suspensión de su jugador. La noticia la adelantó The Athletic y posteriormente la confirmó la FIFA en un comunicado, una decisión inédita en el torneo y de mucha polémica.

Balogun, jugador clave en el USA Team, podrá jugar este lunes contra Bélgica en el Lumen Field de Seattle (Estados Unidos). "De conformidad con el artículo 27, la suspensión automática del jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año", dice la FIFA, con ese artículo que establece que "el órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria".

Por otro lado, la Federación de Bélgica reaccionó "con consternación" ante la decisión de la FIFA, en un comunicado en su página web, y apuntó que "estudia este expediente" para tomar las medidas oportunas. "El artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece que una tarjeta roja conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido", dice su nota.

Además, los belgas destacan que no hay precedente en el torneo de una decisión así y que "el carácter automático de la suspensión se reiteró explícitamente en la Circular No. 16 específica de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se envió a todos los países participantes el 12 de mayo de 2026".

"Para proteger los derechos legítimos de todos los países participantes y el juego limpio en general de nuestro deporte, ahora y en todas las futuras Copas Mundiales de la FIFA, la KBVB continúa estudiando este expediente minuciosamente", termina.