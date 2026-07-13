El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación antes del Consejo Nacional de Discapacidad, en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad, a 13 de julio de 2026, en Madrid (España). El Cons - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado de "vergüenza" y "bochorno" las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien dijo que la selección de fútbol francesa dispone de "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

"Le exijo al señor Mariano Rajoy que salga a pedir perdón, que se disculpe. Ha salido la extrema derecha francesa a llamarle racista. Qué vergüenza, qué imagen de España. ¿Para qué sirve un Partido Popular convertido en sucedáneo cutre de la extrema derecha?", se ha preguntado Bustinduy, este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación antes del Consejo Nacional de Discapacidad, en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad.

A su juicio, el "contraste" es "evidente" entre "esta especie de chascarrillos para normalizar el peor racismo" y "una política centrada en derechos, en la regularización, para que todos los vecinos y vecinas cuenten con derechos económicos y sociales". "Y, por tanto, nada más que eso. Bochorno, vergüenza y que pida perdón", ha subrayado.