Collboni se reúne con Tolón y ofrece que Barcelona acoja la final del Mundial de 2030

Tolón y Collboni se han reunido este jueves. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este jueves con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la que ha sido su primera visita desde que está en el cargo, y le ha transmitido la voluntad de la capital catalana por acoger la final del Mundial masculino de fútbol del año 2030.

Collboni ha invitado formalmente a Tolón a asistir a las etapas iniciales del próximo Tour de Francia, que saldrá desde Barcelona este julio, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

También han abierto una reflexión sobre la "compatibilidad de los usos profesionales y amateurs de las instalaciones deportivas en grandes ciudades y el reconocimiento de la excepcionalidad de los clubes históricos de la ciudad en las licitaciones de la gestión de los equipamientos públicos donde desarrollan su actividad".

En materia educativa, el alcalde ha compartido el desarrollo del Pla Clima Escola para climatizar 170 centros de primaria hasta 2029, así como la posibilidad de llevarlo a institutos, un hecho condicionado por una actualización de la regulación estatal.

Ha añadido que ambos han comentado la conveniencia de desarrollar programas de alfabetización digital para proporcionar a los jóvenes "herramientas que les enseñen a regular el uso de las pantallas y a potenciar su desarrollo académico".