22 June 2026, US, Philadelphia: France's Kylian Mbappe (C) celebrates scoring his side's first goal during the 2026 FIFA World Cup group I soccer match between France and Iraq at Philadelphia Stadium. Photo: -/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa - -/Nexpher via ZUMA Press Wire/dp / DPA

((Corrige el segundo y el último párrafos. Disculpen las molestias))

Mbappé no pierde la senda de Messi

Con doblete del '10', que iguala los 16 goles de Klose, una seria Francia golea 3-0 a Irak en un choque con largo parón por el tiempo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La selección de Francia certificó su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de ganar con seriedad y solvencia por 3-0 este lunes a una floja Irak, en un partido donde volvió a sobresalir Kylian Mbappé, que replicó a Leo Messi e igualó a Miroslav Klose, y marcado también por un parón de dos horas por la amenaza de tormenta eléctrica en Philadelphia.

El delantero del Real Madrid sigue entonado de cara al gol y repitió el doblete del estreno ante Senegal para igualar el récord de Klose en goles en Copas del Mundo, ya en poder de Leo Messi con 18 tantos. El de Bondy festejó su partido 100 como internacional replicando el doblete del rosarino ante Austria y fue la punta de lanza de unos 'Bleus' con buena imagen ante un rival endeble y con pocos argumentos para hacerle daño, lo que le dejó al borde ya de la eliminación en este Grupo I.

La actual subcampeona del mundo optó por refrescar su once respecto al debut con las entradas de Lucas Digne, Manu Koné y Bradley Barcola, pero, pese a la teórica superioridad, no reservó al resto del frente ofensivo, con un Michael Olise menos espectacular que ante Senegal y un Ousmane Dembélé que no termina de conectarse, aunque el gol que marcó le puede servir de impulso.

Francia mandó siempre y se tomó el encuentro con seriedad, con ritmo e intensidad desde el pitido inicial ante un Irak que sufrió y a la que le costó mucho desplegarse a campo rival, sin inquietar hasta que el partido estaba resuelto a Mike Maignan. Y tras un aviso tempranero de Mbappé, el '10' abrió el marcador antes del cuarto de hora con un potente disparo con la zurda desde fuera del área.

A partir de ahí, los de Didier Deschamps mantuvieron su dominio y control, pero la pausa de hidratación afectó un poco a su ritmo, aunque peor fue para Irak, que perdió a su referencia ofensiva y mejor jugador, Aymen Hussein, por un problema muscular. Además, el parón trajo consigo un tremendo aguacero, mal augurio de lo que pasaría durante el descanso, con el 1-0 en el luminoso pese a otra buena opción que no aprovechó Mbappé.

Con los jugadores en los vestuarios, se activó el protocolo por la amenaza de tormenta eléctrica en la zona y el partido se suspendió, acumulando poco a poco más retraso hasta las dos horas que tardaron los futbolistas en poder volver a poner la pelota en juego en el Lincoln Financial Field.

Y esta reanudación no relajó a una Francia que no aflojó con los de Graham Arnold sin haber aprovechado la larga pausa para descifrar como incomodar a los 'Bleus'. Además, les hizo un regalo en una mala comunicación en un saque de puerta entre Zaid Tahseen y el portero Ahmed Basil, que terminó en las botas de Dembéle, generoso para entregarle el 2-0 a Mbappé su decimosexto gol mundialista.

Este tanto dio aún más energía a los de Deschamps y dejó 'tocado' al combinado asiático. Olise dejó muestras de su calidad con una preciosa parábola al larguero y Dembéle se topó con Basil, con Rabiot cabeceando fuera el rechace del guardameta. Sin embargo, el Balón de Oro se desquitaría poco después cruzando a la red el 3-0.

El seleccionador francés ya aprovechó entonces para ir repartiendo esfuerzos entre sus jugadores, aunque no fue el caso de un Mbappé, al que dejó en el campo hasta el minuto 90, un tiempo donde tuvo dos buenas ocasiones de haberse acercado o incluso igualado a Messi. Irak no mejoró demasiado, aunque Ali Al-Hamadi tuvo al menos su mejor y única ocasión con un remate que se fue rozando el palo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FRANCIA, 3 - IRAK, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FRANCIA: Maignan; Koundé (Gusto, min.83), Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise (Cherki, min.68), Dembélé (Doué, min.68), Barcola (Akliouche, min.,83); y Mbappé (Thuram, min.90).

IRAK: Basil; Hussein Ali, Tahseen (Sulaka, min.60), Hashem, Doski; Ismael (Amyn, min.60), Al-Ammari (Sher, min.68); Bayesh (Farji, min.69), Iqbal, Qasem; y Hussein (Al-Hamadi, min.26).

--GOLES.

1-0, minuto 14. Mbappé.

2-0, minuto 54. Mbappé.

3-0, minuto 67. Dembélé.

--ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN). Amonestó a Al-Ammari (min.6), por parte de Irak.

--ESTADIO: Lincoln Financial Field de Filadelfia.