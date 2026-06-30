Fútbol/Mundial.- CORR.- Crónica del Países Bajos - Marruecos: 1-1 (2-3 en penaltis)

29 June 2026, Mexico, Guadalupe: Morocco's Issa Diop (2nd R) celebrates scoring his side's first goal with teammate Chemsdine Talbi during the 2026 FIFA World Cup Round of 32 soccer match between Netherlands and Morocco at Monterrey Stadium. Photo: Heuler - Heuler Andrey/ZUMA Press Wire/dp / DPA

((Corrige el primer párrafo. Disculpen las molestias))

Marruecos tumba a Países Bajos en los penaltis

La campeona de África, que forzó la prórroga en el 91, ve premiada su valentía y se cita con Canadá en octavos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La selección de Marruecos se ha clasificado para los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 después de imponerse en los penaltis de dieciseisavos a Países Bajos (1-1, 2-3 en la tanda de penaltis), un duelo que premió la valentía de los africanos, que no renunciaron nunca a buscar portería y que forzaron la prórroga con un gol de Issa Diop en el minuto 91 para asegurarse el pase a octavos, donde les espera Canadá, desde el punto fatídico.

En Monterrey, Holanda, que había rematado solo tres veces en la primera parte, ninguna entre los tres palos, consiguió adelantarse en el minuto 75 gracias a un emocionado Cody Gakpo, que dedicó el tanto al hijo que su pareja y él esperaban y que perdieron la pasada semana, pero Issa Diop, heroico actuando de '9', salió al rescate para mandar el partido a la prórroga en el 91.

El tiempo extra no cambió nada y todo se encaminó hacia los once metros, donde los fallos de Justin Kluivert y Quinten Timber y la parada de Bono a Crysencio Summerville permitieron a la campeona de África avanzar a octavos, a pesar de los errores de Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi en la tanda.

Ni unos ni otros se reservaron nada en el Estadio BBVA de Monterrey en un encuentro que arrancó con mucha intensidad en los duelos y en el que los de Ronald Koeman, que se plantaron con defensa de cinco, tuvieron la primera gran ocasión superado el primer cuarto de hora, cuando Crysencio Summerville se deshizo de Noussair Mazraoui y envió un peligroso balón a Brian Brobbey que cortó a tiempo Issa Diop.

Sin embargo, Bart Verbruggen tomó protagonismo en cuanto Marruecos comenzó a asumir la posesión. Primero, en el minuto 19, el portero del Brighton presumió de reflejos al sacar un balón peinado por Neil El Aynaoui tras saque de esquina, y en la siguiente jugada voló para evitar que el derechazo de Achraf Hakimi desde la frontal se colase en el fondo de las mallas.

Bono, inédito durante gran parte de la primera mitad, se desperezó al filo del descanso con una genial parada a disparo de Micky van de Ven, y los de Mohamed Ouahbi respondieron en el descuento con una remate alto de Azzedine Ounahi y con otra ocasión clarísima de Ismael Saibari, que no pudo aprovechar casi sobre la línea un genial saque de falta de Achraf.

El ritmo no decayó tras el paso por vestuarios y el duelo se convirtió en un correcalles en el que Marruecos generaba mayor sensación de peligro. Ayyoub Bouaddi avisó con un remate alto y Achraf tuvo en sus botas el 0-1, primero en un disparo que repelió el larguero y luego en una acción en la que Van de Ven salió al corte cuando el lateral del PSG se preparaba para chutar.

Eran los mejores minutos de la campeona de África, a la que Verbruggen volvió a frustrar sobre la línea en el 61 en un saque de esquina muy cerrado. Sin embargo, la segunda pausa de hidratación cambió el guion del partido.

En un contragolpe neerlandés lanzado por el recién salido Wout Weghorst, Summerville ganó en velocidad a Mazraoui y, tras caerse y desde el suelo, tocó el balón para la llegada de Gakpo, que remató de primeras para anotar su tercer gol en el torneo (min.72). El extremo del Liverpool estalló en lágrimas, embargado por las emociones tras perder hace unos días el hijo que esperaba con su pareja, arropado por el equipo al completo de Países Bajos.

A la finalista de 1974, 1978 y 2010 le quedaba aguantar el empuje marroquí, y casi lo consigue. En el minuto 91, Chemsdine Talbi, que cinco minutos antes había ingresado en el terreno de juego, puso un centro perfecto al corazón del área que el central Issa Diop, cual '9', remató de cabeza para empatar el encuentro. Mazraoui, ya con el tiempo cumplido, todavía apareció para cortar una llegada con peligro de Summerville y el choque se encaminó a la prórroga.

Una nueva tapada épica de Verbruggen en un mano a mano con Soufiane Rahimi, que casi cantaba el gol en el 96, salvó a Holanda en el inicio del tiempo extra, en el que Marruecos no renunció nunca a buscar el gol que evitase los penaltis. Irremediablemente, todo tuvo que decidirse desde los once metros.

Con el recuerdo de la tanda frente a España de octavos de Catar 2022, El Aynaoui, después de que Koopmeiners anotase el primero, estrelló su lanzamiento en el larguero, aunque el fallo de Justin Kluivert permitió a Marruecos igualar la tanda. Quinten Timber y Achraf Hakimi tampoco acertaron y mantuvieron la tensión, y otro fallo de Summerville permitió a Saibari certificar el pase a octavos de los africanos. Canadá ya les espera el próximo sábado (19.00 horas) en el NRG Stadium de Houston.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PAÍSES BAJOS, 1 - MARRUECOS, 1 (0-0, al descanso, 1-1 al final del partido y 2-3 en penaltis).

--ALINEACIONES:

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, min.71), Van Hecke, Van de Ven (Hato, min.86); De Jong (De Roon, min.110), Gravenberch (Timber, min.86); Gakpo (Kluivert, min.113), Summerville; y Brobbey (Weghorst, min.71).

MARRUECOS: Bono; Hakimi, Diop, Chadi Riad (Salah-Eddine, min.75), Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi (El Mourabet, min.79); Brahim (Yassine, min.79), Ounahi (Rahimi, min.86), El Khannouss (Talbi, min.86); y Saibari.

--GOLES.

1-0, minuto 72: Gakpo.

1-1, minuto 91: Diop.

--PENALTIS.

1-0: Koopmeiners.

1-0: El Aynaoui falla.

1-0: Kluivert falla.

1-1: Rahimi.

2-1: Weghorst.

2-2: Talbi.

2-2: Timber falla.

2-2: Hakimi falla.

2-2: Summerville.

2-3: Saibari.

--ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA). Amonestó a Diop (min.47) por parte de Marruecos.

--ESTADIO: BBVA de Monterrey.