Archivo - 17 November 2025, Saxony, Leipzig: Members of the German national team cheer after the FIFA World Cup European qualifying match between Germany and Slovakia at Red Bull Arena. Photo: Jan Woitas/dpa - Jan Woitas/dpa - Archivo

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La selección de Alemania llega al Mundial de 2026 con la necesidad de demostrar que sigue perteneciendo a la élite del fútbol internacional después de sumar grandes decepciones en las dos últimas ediciones tras caer eliminada en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022, y de tampoco encontrar alivio en las últimas Eurocopas.

La tetracampeona del mundo aterrizará en pleno proceso de reconstrucción, aunque todavía respaldada por una de las generaciones con más talento del panorama europeo. El combinado germano, actualmente décimo en el ranking FIFA, disputará su decimonovena Copa del Mundo consecutiva y la vigesimoprimera de su historia.

Pocas selecciones poseen el peso competitivo y el legado de Alemania, finalista mundialista en ocho ocasiones y campeona en 1954, 1974, 1990 y 2014. Sin embargo, el prestigio histórico ya no basta para un equipo que lleva años intentando reencontrar estabilidad e identidad competitiva.

La llegada de Julian Nagelsmann al banquillo en septiembre de 2023 abrió una nueva etapa marcada por el relevo generacional y la búsqueda de un fútbol más dinámico y agresivo. El técnico alemán asumió el cargo tras la salida de Hansi Flick y, pese a disponer de poco tiempo antes de la Eurocopa de 2024, acabó consolidándose como la gran apuesta de futuro de la federación alemana.

Pero el ser anfitrión tampoco puso fin a su mala racha desde su título mundial en 2014, fecha desde la cual no ha levantado ningún otro gran trofeo, con eliminaciones dolorosas en fases de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022, derrota en octavos de la Eurocopa de 2021 y en cuartos, ante España y en la EURO de casa.

La clasificación para el Mundial dejó señales positivas después de un inicio inesperadamente irregular. Alemania cayó en el primer encuentro ante Eslovaquia, pero reaccionó con contundencia y terminó liderando el grupo con cinco victorias en seis partidos, 16 goles a favor y apenas tres en contra. El 6-0 final precisamente frente a los eslovacos simbolizó la evolución de un equipo mucho más sólido y reconocible.

Nagelsmann ha intentado construir una selección más equilibrada defensivamente y menos caótica con balón que en los últimos años. Alemania sigue apostando por una presión alta y transiciones rápidas, pero ahora combina ese vértigo con una estructura táctica más flexible y menos expuesta. Todo ello, además, en medio de una profunda renovación generacional que ha obligado a acelerar la aparición de nuevos nombres.

Encuadrada en el Grupo E junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, Alemania partirá una vez más como favorita del grupo sobre el papel con un equipo que sigue apoyándose en futbolistas consolidados como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz o Antonio Rüdiger, mientras que la gran novedad de la convocatoria ha sido el regreso del portero y capitán Manuel Neuer. Por el contrario, tendrá bajas sensibles como las de Serge Gnabry y la del nuevo joven talento Lennart Karl, lesionado a última hora y con el equipo ya en Estados Unidos.

NEUER, UN REGRESO INESPERADO

Muchos de los focos estarán puestos sobre Manuel Neuer, que volverá a jugar una Copa del Mundo cuando ya se había retirado internacionalmente junto a otros campeones del mundo de 2014 como el centrocampista Toni Kroos y el delantero Thomas Müller.

El guardameta del Bayern Múnich y sus dos compañeros lo hicieron en la Eurocopa que acogió su país en 2024 y, con amargura, eliminados en cuartos de final por España. Sin embargo, Neuer continuó con su carrera a nivel de clubes en el conjunto bávaro, donde se mantuvo como indiscutible para el belga Vincent Kompany.

Este Mundial no entraba en los planes del veterano portero, que a finales del pasado mes de marzo cumplió 40 años, pero la baja por lesión del que se suponía que iba a ser el titular, el blaugrana Marc-André ter Stegen, durante años a la sombra de su compañero, hizo que con el paso de los meses y actuaciones como las que tuvo en los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu provocaron que Nagelsmann se lanzase a convencerle.

Neuer, de todos modos, tiene todavía que recuperarse de una última lesión muscular que sufrió en el tramo final de temporada para estar listo en un Mundial, el quinto en una carrera internacional donde había sido indiscutible en la tetracampeona del mundo desde 2010. Considerado uno de los mejores arqueros del siglo XXI, el de Gelsenkirchen querrá dejar huella en la cita con su personalidad y reflejos bajo palos.

NAGELSMANN QUIERE DEVOLVER EL ORDEN A ALEMANIA

En el banquillo, Julian Nagelsmann afrontará su primer Mundial como seleccionador con el desafío de devolver estabilidad y competitividad a una selección acostumbrada históricamente a competir por todo. A sus 38 años, el técnico alemán sigue siendo una de las figuras jóvenes más influyentes del fútbol europeo y ha conseguido trasladar parte de sus ideas tácticas a una selección que venía de perder identidad.

El exentrenador de Hoffenheim, Leipzig y Bayern ha apostado por un equipo más flexible, intenso y comprometido defensivamente. Además, ha tenido que convivir con múltiples lesiones importantes durante la fase de clasificación, especialmente en jugadores clave como Musiala, Havertz, Rüdiger o Ter Stegen. Nagelsmann también tomó una de las decisiones más simbólicas del ciclo al recuperar a Manuel Neuer para el Mundial.

Considera que el veterano portero todavía puede aportar liderazgo, personalidad y experiencia competitiva a una plantilla joven que necesitará equilibrio emocional en un torneo tan exigente. Alemania llega lejos de la condición de favorita absoluta que acompañó a otras generaciones, pero precisamente esa falta de certezas puede convertirla en un rival especialmente peligroso.