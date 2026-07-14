Fútbol/Mundial. Illa recibe en la Generalitat a la cónsul de Francia y le transmite su rechazo por las palabras de Rajoy

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe en el Palau de la Generalitat a la cónsul de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido este martes en el Palau de la Generalitat a la cónsul de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq, tras la polémica por las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa, e Illa le ha transmitido su rechazo a las mismas y su apoyo a los miembros de la selección francesa.

La reunión se produce precisamente el 14 de julio, Día Nacional de Francia, y el día en que se disputan las semifinales del Mundial de fútbol entre España y Francia, y se ha agendado por parte de la Generalitat después de que se produjeran las palabras de Rajoy.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, Agah-Ducrocq ha explicado que han abordado la polémica con el presidente: "El presidente rechazó estas declaraciones y quiso justamente tener un mensaje de apoyo hacia nuestro equipo, pero remarcando que a ver qué pasa esta noche con el partido".

Sobre las palabras de Rajoy, Agah-Ducrocq ha rechazado entrar en la polémica, se ha remitido a las declaraciones de los ministros y miembros del gobierno francés, pero ha dicho que no son oportunas, y ha agregado: "Que gane el mejor y que pierda el racismo", y ha augurado una victoria de su selección por la mínima (2-1 a favor de Francia).

Preguntada por si el descontento del Gobierno francés se extiende también al PP, por no haber rectificado las palabras y por su bloqueo al Tratado de Amistad con el país galo, ha dicho que el descontento es por las declaraciones, pero ha confiado en que se pueda ratificar el tratado "lo antes posible".

También ha explicado que Illa quería reunirse con ella por el 14 de julio porque no podrá asistir a la celebración que organiza el consulado por coincidir con los Premios Princesa de Girona, aunque asistirán el conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, que también ha participado de la reunión, y el de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler.

ILLA LAS VE "UN ERROR"

El expresidente Rajoy expresó en un artículo que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", unas palabras que Illa comentó el lunes asegurando que se trataban de un error grave por parte del exdirigente del PP.

"Espero que sea un error, y no verdaderamente lo que piensa. Como mínimo, un error grave. No hagamos bromas fáciles con este tema. La identidad no te la define el origen, la define un conjunto de derechos y deberes que asumes cuando tienes la nacionalidad de un país", aseveró el presidente catalán.