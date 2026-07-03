Fútbol/Mundial.- Intervenidas en Gran Canaria más de 1.200 equipaciones falsificadas por valor de 97.000 euros

Intervenidas en Gran Canaria más de 1.200 equipaciones falsificadas del Mundial 2026 valoradas en 97.000 euros - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha intervenido un total de 1.269 prendas deportivas falsificadas relacionadas con selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que tendrían un valor en el mercado de 97.000 euros.

Así lo ha informado la Comandancia de Las Palmas, que añade que las intervenciones se desarrollaron en los municipios de Ingenio y Telde, donde se detectó la comercialización de equipaciones que reproducían de forma ilícita marcas y distintivos protegidos.

En concreto, la actuación se inició tras la denuncia presentada por un representante autorizado de una entidad deportiva, quien alertó de la posible venta de indumentarias falsificadas. Por ello, los agentes comenzaron una serie de comprobaciones para localizar los puntos de venta y verificar la autenticidad de los productos.

Como resultado de estas gestiones, el pasado 18 de junio se realizó una inspección en un establecimiento comercial de Carrizal en la que se localizaron y aprehendieron 529 prendas deportivas, entre camisetas y pantalones, relacionadas principalmente con distintas selecciones nacionales que participarán en el Mundial de Fútbol de 2026. El valor estimado de la mercancía intervenida asciende a 36.500 euros.

Además, las investigaciones permitieron además identificar al responsable del establecimiento, que ha sido investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Por su parte, las pesquisas continuaron en los días siguientes y llevaron a los agentes hasta un segundo punto de venta, ubicado en un espacio de venta ambulante del municipio de Telde.

Allí, el 21 de junio se llevó a cabo una nueva intervención en la que se localizaron 740 prendas deportivas falsificadas, también vinculadas a selecciones participantes en el Mundial de Fútbol de 2026, con un valor estimado de 61.375 euros. Entre los artículos intervenidos en ambas actuaciones se encontraban equipaciones completas de selecciones como España, Alemania, Argentina, Inglaterra y Portugal, entre otras.

En conjunto, las dos actuaciones han permitido retirar de la venta 1.269 prendas deportivas falsificadas, cuyo valor estimado supera los 97.000 euros.

Finalmente, las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde, donde continuarán las actuaciones encaminadas a esclarecer completamente los hechos y determinar las posibles responsabilidades derivadas de los mismos